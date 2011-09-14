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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 10:09 BJT

〔离岸人民币〕国开行发行至少1亿元10年期存款证,息率3.2%--销售文件

路透香港9月14日电---据路透周三获得的销售文件,中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行正发行最少1亿元10年期人民币存款证,息率为3.2%.

销售文件显示,该笔存款证的结算日为9月21日.发行人评级为Aa3(穆迪)/ AA-(标普).

巴克莱资本负责是次发行.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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