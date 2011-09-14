〔离岸人民币〕国开行发行至少1亿元10年期存款证,息率3.2%--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月14日电---据路透周三获得的销售文件,中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行正发行最少1亿元10年期人民币存款证,息率为3.2%.
销售文件显示,该笔存款证的结算日为9月21日.发行人评级为Aa3(穆迪)/ AA-(标普).
巴克莱资本负责是次发行.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。