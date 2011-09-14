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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 11:00 BJT

〔香港新股〕中信证券H股招股价区间定为A股价格13%折让至3%溢价--IFR

路透香港9月14日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国最大的证券公司--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发行)招股价区间为其A股价格13%的折让至3%的溢价.

报导并称,中信证券已为其价值高至20亿美元IPO锁定至少五名基石投资者,包括新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL],未来几天还将引入更多基石投资者,最终可能占其募资规模比重高至50%.

本地时间10:49,中信证券A股下跌0.17%,报12.08元人民币.(完)

--编译 陈敏; 审校 张喜良

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