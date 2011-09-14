〔香港新股〕中信证券H股招股价区间定为A股价格13%折让至3%溢价--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月14日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国最大的证券公司--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发行)招股价区间为其A股价格13%的折让至3%的溢价.
报导并称,中信证券已为其价值高至20亿美元IPO锁定至少五名基石投资者,包括新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL],未来几天还将引入更多基石投资者,最终可能占其募资规模比重高至50%.
本地时间10:49,中信证券A股下跌0.17%,报12.08元人民币.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选