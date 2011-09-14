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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 17:14 BJT

〔香港数据〕截至8月底止外汇基金境外资产21,774亿港元--金管局

路透香港9月14日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年8月底止外汇基金境外资产为21,774亿港元,较7月底增加329亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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