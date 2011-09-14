〔香港股市〕恒生指数跌至26个月来低点,因表现优异股票遭遇获利卖压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月14日电---香港股市指标恒生指数周三触及逾两年低点,因一些今年表现超群的股票遭遇基金获利卖压,而且市场前景变得愈发黯淡.
恒生指数.HSI早盘收市前下跌255点至18,775.4点,在日本外亚洲指标股指中率先跌破8月初全球股市大跌时创下的低点.
保险类股和澳门博彩类股加入景气循环类股的下跌行列,意味着小心翼翼的投资者希望尽可能保住已经取得的成果.(完)
--编译 徐文焰;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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