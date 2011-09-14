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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 13:08 BJT

〔香港股市〕恒生指数跌至26个月来低点,因表现优异股票遭遇获利卖压

路透香港9月14日电---香港股市指标恒生指数周三触及逾两年低点,因一些今年表现超群的股票遭遇基金获利卖压,而且市场前景变得愈发黯淡.

恒生指数.HSI早盘收市前下跌255点至18,775.4点,在日本外亚洲指标股指中率先跌破8月初全球股市大跌时创下的低点.

保险类股和澳门博彩类股加入景气循环类股的下跌行列,意味着小心翼翼的投资者希望尽可能保住已经取得的成果.(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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