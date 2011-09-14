《达沃斯焦点》中国总理强调经济增长靠内需,增速放缓与结构调整随行

* 中国决策者坦然面对经济增速略放缓

* 强调立足内需是大国经济持续增长关键

* 提高城镇化率和服务业发展是立足点

* 欧元区国家当自强

作者 李文科/李然/钟华

路透北京9月14日电---正在放缓的中国经济增速显然没有成为中国决策者目前担忧的主题,总理温家宝周三表示,在很大程度上是中国主动控调的结果,并强调内需将成为拉动中国经济增长的强劲动力.

他在大连出席夏季达沃斯论坛时强调,立足内需是大国实现可持续增长的内在要求和必然选择.相信中国经济一定能够实现更长时期、更高水平、更好质量的发展.

这可能让国际投资者略感失望.2009年的达沃斯论坛,中国总理介绍了为应对全球金融危机,中国推出的"4万亿元"一揽子经济刺激经济计划;2010年,中国总理则强调了一揽子刺激计划实施後所取得的成果.

但在欧美主权债务危机愈演愈烈,且美国经济二次探底的担忧日盛的当下,温家宝坚称中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,处理好经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系.

"中国有占世界20%的人口,人均GDP超过4,000美元,进入到消费结构升级的关键阶段."他称,"提高城乡居民消费水平和生活质量,加强经济社会发展薄弱环节,都孕育着巨大的国内需求."

华创证券宏观分析华中炜则指出,温总理强调了内需,而在内需中又着重强调了要增强消费需求拉动力.从依靠投资和出口驱动经济增长到着力提高消费和服务业的拉动作用,经济的增速可能会略微放缓一些,但是对于民众的福利改进是显而易见的.

"决策者显然已经可以承受慢一点的经济增长."他称,"政策如何引导并切实支持这一方向,是下一步关注的焦点."

中国尚未公布第三季的经济增速,今年前二季,中国GDP增速分别为9.7%,9.5%.

亚洲开发银行周三则调降了包括中国在内的亚洲多个国家的经济增长预测.ADB预计,中国今明两年经济增长率分别为9.3%和9.1%,4月时预估分别为9.6%和9.2%.[ID:nCN1963871]

中国政府已主动下调了经济增速的目标,根据"十二五"规划显示,期间中国平均年增长目标为7%.

**城镇化与服务业**

而提高城镇化率与扩大服务业发展则是温家宝重点提出的提振内需方向.他提到,中国将在"十二五"期间,力争使城镇化率再提高4个百分点,服务业增加值占国内生产总值比重再提高4个百分点,使最终需求成为拉动中国经济增长的强劲动力.

"要把扩大消费与推进城镇化、保障改善民生有机结合起来，与加快发展服务业有机结合起来."温家宝称.

同期参加论坛的货币政策委员李稻葵也指出,中国的城镇化和国土建设将是未来经济持续增长的基础."比如加大水利建设和保障房建设,可以让中国的经济不至于下降过快."他称.

官方数据显示,截止目前,中国城镇化率为47.5%,若提高四个百分点,将达到51.5%,这将使城镇人口数首次超过农村人口数;中国服务业占GDP的比重目前则约43%左右.

花旗银行大中华区首席经济学家沈明高此前一个月曾在欧美多个国家进行客访,他最大的体会是,国外投资者对中国持续进行的紧缩政策留有深刻的印象,但对中国下一步经济发展的方向却有所迷失.

"中国决策层需要增加政策的能见度和前瞻性,令中国经济增长有一个清晰的方向."他称.

此次夏季达沃斯论坛则传递出明确的政策信号:中国将着力构建扩大消费需求的长效机制、营造良好的消费环境、改善居民消费预期、增强居民消费能力、促进消费升级.尽管其间将承受经济增速在一定程度上的放缓.

**欧洲国家当自强**

值得关注的一个场景,中国总理温家宝在达沃斯上的演讲并未一气呵成,在他讲完国内经济後,已经在长时间的掌声中说出了"谢谢大家".但论坛主席施瓦布先生却提向总理提问,"...中国能采取什麽措施来帮助国际社会,特别是欧洲有关国家和美国迎接金融领域的挑战?"

"作为中国,已经和世界的发展不可分割.但我们必须首先要把自己的事情办好,同时要推动国际经济体系改革和金融体系改革."温家宝总理首先回答.

对于美国,他认为其面临三项任务:一是控制外债的底线;二是减少财政赤字;三是通过经济的发展来增加就业.

"中国愿意同美国开展大规模的金融和经济合作,其中有两项最为重要的内容,一是美国要放开市场,让中国的企业到美国去投资,使债务变成投资,从而促进美国的就业;第二就是扩大美国商品对中国的出口."他提出.

而与会的美国大使骆家辉也积极回应了此两项建议,他表示,美国希望扩大对中国的出口,同时也鼓励中国增加对美国的直接投资.他曾表示,如果美国对东亚地区的出口增加1%,那美国的就业就可以增加10万人.

中国目前是美国最大的债权国,持有约1.2万亿的美国国债.

温家宝对欧洲国家主权债务危机的看法则显审慎,并未明确表态将购买欧元区债券.他表示,中国一直关注着欧洲经济的发展和遇到的困难.在欧洲一些国家发生主权债务危机、经济出现困难的时候,中国也多次表示中国愿意伸出援助之手,继续加大对欧洲的投资.

"中国至今相信欧洲经济能够克服困难,中国仍然愿意扩大对欧洲的投资."他称.

不过,温总理话锋一转提出了中国的想法.他表示,希望欧盟的领导人、欧洲一些主要国家的领导人也要大胆地从战略上看待中欧关系,比如承认中国完全市场经济地位.

"其实,按照WTO规则,中国完全市场经济地位到2016年就为全世界所承认,早几年表示出一种诚意,是一种朋友对朋友的关系."他称,"下个月我将同欧盟领导人进行会晤,我希望这次会晤能够有所突破."

长期以来,欧美等国一直视中国为非市场经济国家,对中国实施了歧视性的反倾销国内立法.

但显然,在欧洲国家主权债权危机升级的时刻,是否立即出手购买欧元资产,中国国内还有不同的看法.

最近欧洲债务危机有所升级,希腊违约疑虑升温,意大利债券收益率(殖利率)大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.金融时报此前报导称,意大利当局希望中国买进"大量"意国债券.[ID:nCN1960547]

李稻葵就表示,"中国不应该大量购买欧洲债券,因欧洲需要的是改革."

他指出,欧洲的问题主要是各个国家并没有出现应有的改革的意愿,还有改革的方案,这是问题的实质.在这个大的问题没有解决的情况下,不要说中国,任何人盲目去买欧洲债券的话,充其量只是一个滥好人,没有帮忙,只是拖延了问题.

"我想今天的世界需要的不是滥好人,需要的是需要有改革意识,有合作意识的投资者."李稻葵称. (完)