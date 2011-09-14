〔离岸人民币〕香港金管局赴伦敦推介其人民币金融平台

路透香港9月14日电---正当伦敦有意加入竞逐日益扩大的离岸人民币市场战团之际,香港金管局与贸易发展局昨日在伦敦展开推介,利用香港人民币金融平台进行离岸人民币业务活动.

金管局的新闻稿称,2010年中国对外贸易约有30%是以香港为中介,而接近60%的跨境直接投资是来自香港或以香港作为投资目的地.

"伦敦作为欧洲的商贸和金融中心,客户对离岸人民币金融服务和产品的需求将会快速增加,而香港的人民币平台将可以支援伦敦开发各类型的离岸人民币业务,达至双赢."金管局总裁陈德霖称.

是次推介吸引了超过200位来自英国与欧洲的企业和金融机构代表.中银香港(2388.HK)、汇丰(0005.HK)和渣打(2888.HK)等银行参与推介.

中国国务院副总理王岐山上周带领包括央行行长周小川在内的代表团与英国政府高层会面,两国对将伦敦建成人民币离岸中心一事表示支持.[ID:nCT0396836](完)