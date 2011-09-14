〔香港个股〕华润电力称8月份售电量同比上升13%,煤炭产量增近38%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月14日电---中国主要发电商--华润电力控股(0836.HK)周三称,2011年8月的售电量同比上升13%,煤炭产量增加37.8%.
该公司在一份声明中称,8月份的售电量约1,026万兆瓦时,同月煤炭产量129.2万吨.
今年1-8月累计的售电量同比上升20.9%至7,459万兆瓦时;煤炭产量则升51.5%至1,014.6万吨.
华润电力周三收跌0.16%,报12.7港元;过去一个月累计跌10.5%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。