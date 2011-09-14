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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 17:24 BJT

〔香港个股〕华润电力称8月份售电量同比上升13%,煤炭产量增近38%

路透香港9月14日电---中国主要发电商--华润电力控股(0836.HK)周三称,2011年8月的售电量同比上升13%,煤炭产量增加37.8%.

该公司在一份声明中称,8月份的售电量约1,026万兆瓦时,同月煤炭产量129.2万吨.

今年1-8月累计的售电量同比上升20.9%至7,459万兆瓦时;煤炭产量则升51.5%至1,014.6万吨.

华润电力周三收跌0.16%,报12.7港元;过去一个月累计跌10.5%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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