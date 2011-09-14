〔香港个股〕周大福近日购入佐丹奴约1,286万港元股份,持股升至20.09%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月14日电---据联交所资料显示,香港富商郑裕彤旗下的周大福近日在市场上购入便服零售商--佐丹奴(0709.HK)约1,286万港元的股份,持股量升至20.09%.
联交所权益披露显示,周大福于本月8日(上周四)购入佐丹奴200万股股份,平均每股6.43港元;其持股已增至3.0463亿股.
郑裕彤自5月起开始买入佐丹奴的股份,目前为该公司的第一大股东.郑裕彤同时为香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)主席.
佐丹奴周三收跌1.32%,报5.96港元;过去一个月累计升11%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。