〔香港个股〕周大福近日购入佐丹奴约1,286万港元股份,持股升至20.09%

路透香港9月14日电---据联交所资料显示,香港富商郑裕彤旗下的周大福近日在市场上购入便服零售商--佐丹奴(0709.HK)约1,286万港元的股份,持股量升至20.09%.

联交所权益披露显示,周大福于本月8日(上周四)购入佐丹奴200万股股份,平均每股6.43港元;其持股已增至3.0463亿股.

郑裕彤自5月起开始买入佐丹奴的股份,目前为该公司的第一大股东.郑裕彤同时为香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)主席.

佐丹奴周三收跌1.32%,报5.96港元;过去一个月累计升11%.(完)