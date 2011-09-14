版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 18:46 BJT

〔离岸人民币〕汇丰获准在台湾提供人民币产品和服务,为外资行首家

路透香港9月14日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称,该行已获批准在台湾提供人民币产品和服务,为首个获得在台湾经营该牌照的外资银行.

汇丰在新闻稿中称,将自下周一(19日)开始通过其海外分支提供人民币香港服务,包括人民币存款、汇款、外汇、贸易、投资、贷款和应收账款融资等.

台湾金管会5月26日向本地金融机构开放该牌照申请,汇丰台湾则于9月13日获得批准.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐