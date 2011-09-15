〔港股业绩〕思捷环球年度净利大减98%,未来四年投逾180亿港元于品牌

路透香港9月15日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周四公布,至2011年6月30日止的2010/11年净利按年减少98%,为7,900万港元,并远低于市场预估.

思捷并表示,未来四年将投资逾180亿港元在品牌上,其中2011/12年资本开支将为15亿港元.

路透根据16位分析师平均预估思捷全年净利31.6亿港元;思捷环球2010/11年每股净利为0.06港元,也较上年度的3.35港元大减.

该公司在本月初发布获利预警称,由于一次性重组成本,2011年度纯利将大幅减少.[ID:nCH0077467]

由于主要市场--欧洲景气不振,以及来自于其他平价时装品牌如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)以及拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)等竞争,以"Esprit"闻名的思捷股价一路走疲,一年来跌幅高达55.74%,市值也快速缩水.

港股中午收盘时,思捷报18.22港元,跌0.44%;大盘恒生指数.HSI涨0.47%.(完)

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