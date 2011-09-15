〔港股业绩〕思捷环球年度净利大减98%,未来四年投逾180亿港元于品牌

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港9月15日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周四公布,至2011年6月30日止的2010/11年净利按年减少98%,为7,900万港元,并远低于市场预估.
思捷并表示,未来四年将投资逾180亿港元在品牌上,其中2011/12年资本开支将为15亿港元.
路透根据16位分析师平均预估思捷全年净利31.6亿港元;思捷环球2010/11年每股净利为0.06港元,也较上年度的3.35港元大减.
该公司在本月初发布获利预警称,由于一次性重组成本,2011年度纯利将大幅减少.[ID:nCH0077467]
由于主要市场--欧洲景气不振,以及来自于其他平价时装品牌如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)以及拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)等竞争,以"Esprit"闻名的思捷股价一路走疲,一年来跌幅高达55.74%,市值也快速缩水.
港股中午收盘时,思捷报18.22港元,跌0.44%;大盘恒生指数.HSI涨0.47%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴/张喜良
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老