〔香港新股〕中信证券IPO获七名基石投资者,包括淡马锡及中国社保基金--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月14日电---据汤森路透旗下IFR周三报导,中国最大的证券公司--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发行)已锁定七名基石投资者,包括巴西投资银行BTG Pactual[BTG.UL]、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及中国社保基金.
IFR并表示,其他基石投资者还包括:对冲基金Och-Ziff Capital Management(OZM.N)、科威特投资局、以及美国的Waddell & Reed Financial(WDR.N).
IFR并称,中信证券的基石投资者承诺购入部份为9亿美元.
中信证券IPO规模达20亿美元,今日稍早IFR报导,其招股价区间为其A股价格13%的折让至3%的溢价.[ID:nCH0078387]
中信证券A股今日收盘上涨1.57%至12.29元人民币.(完)
--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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