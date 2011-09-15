《香港报摘》--经济日报9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧元区共同债券草案将出台,意大利国会批准通过削减540亿欧元紧缩计划,连同市场憧憬"金砖五国"充当白武士,买债协助化解欧债危机,抵销穆迪降低两间法国银行评级的影响,刺激欧股转跌为升.美国零售销售意外地无增长,美股仍反覆上扬.
* 其他:
--中国房地产商--恒大地产(3333.HK)行政总裁夏海钧称,今年的销售形势确实不如去年,不过中秋期间销售较市场理想,预计10月可完成全年目标700亿元人民币.
--中国休闲食品今天进行上市聆讯,若顺利通过,将于下周一起初步推介,其香港IPO(首次公开发售)集资介乎11.7-15.6亿港元.
--新创建(0659.HK)执行董事郑志明称,未来公司投资将会主力投放于路桥项目,并看好长江三角洲地区的发展.
--伯明翰环球(2309.HK)主席杨家诚原本获准于9月15-19日离港到英国处理球队事务,惟香港律政司就保释条件提出覆核申请,高等法院法官批准取消杨家诚可离境条件,并退还额外保释金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。