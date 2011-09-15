《香港报摘》--经济日报9月15日

* 要闻版头条:

--欧元区共同债券草案将出台,意大利国会批准通过削减540亿欧元紧缩计划,连同市场憧憬"金砖五国"充当白武士,买债协助化解欧债危机,抵销穆迪降低两间法国银行评级的影响,刺激欧股转跌为升.美国零售销售意外地无增长,美股仍反覆上扬.

* 其他:

--中国房地产商--恒大地产(3333.HK)行政总裁夏海钧称,今年的销售形势确实不如去年,不过中秋期间销售较市场理想,预计10月可完成全年目标700亿元人民币.

--中国休闲食品今天进行上市聆讯,若顺利通过,将于下周一起初步推介,其香港IPO(首次公开发售)集资介乎11.7-15.6亿港元.

--新创建(0659.HK)执行董事郑志明称,未来公司投资将会主力投放于路桥项目,并看好长江三角洲地区的发展.

--伯明翰环球(2309.HK)主席杨家诚原本获准于9月15-19日离港到英国处理球队事务,惟香港律政司就保释条件提出覆核申请,高等法院法官批准取消杨家诚可离境条件,并退还额外保释金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.