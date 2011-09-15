《香港报摘》--信报9月15日

* 头版头条:

--国际评级机构穆迪把法国两间大银行评级下调,加上有欧洲银行要动用欧洲央行的特别美元贷款措施,显示欧洲银行面临资金紧绌困局.

* 其他:

--对于母公司法国兴业银行(SOGN.PA)的长期债务评级由"Aa2"下调至"Aa3",香港主要认股证发行商法兴环球股票产品董事李锦表示,事件不影响法兴在香港发行的认股证和牛熊证.根据香港监管要求,认股证发行商的担保人(一般为母公司)须取得"A3"的级别.

--彭博引述消息指出,马来西亚政府旗下投资公司Khazanah Nasional Bhd拟发行5亿元人民币票据,年期为五年,不会派发利息,但会按资产为持债人提供回报;这将是全球首宗以人民币为面值的伊斯兰债券.

--金利丰(1031.HK)称,其全资附属公司与思佰益6488.HK订立合夥协议,成立1亿美元的私募基金,投资大中华地区市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.