《香港报摘》--信报9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国际评级机构穆迪把法国两间大银行评级下调,加上有欧洲银行要动用欧洲央行的特别美元贷款措施,显示欧洲银行面临资金紧绌困局.
* 其他:
--对于母公司法国兴业银行(SOGN.PA)的长期债务评级由"Aa2"下调至"Aa3",香港主要认股证发行商法兴环球股票产品董事李锦表示,事件不影响法兴在香港发行的认股证和牛熊证.根据香港监管要求,认股证发行商的担保人(一般为母公司)须取得"A3"的级别.
--彭博引述消息指出,马来西亚政府旗下投资公司Khazanah Nasional Bhd拟发行5亿元人民币票据,年期为五年,不会派发利息,但会按资产为持债人提供回报;这将是全球首宗以人民币为面值的伊斯兰债券.
--金利丰(1031.HK)称,其全资附属公司与思佰益6488.HK订立合夥协议,成立1亿美元的私募基金,投资大中华地区市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。