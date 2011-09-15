《香港重要政经日程》--9月15日-9月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月15日(周四)
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)股东周年大会.
--11:00 现代牧业(1117.HK)业绩记者会.
--14:30 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩记者会.
*--16:30 香港贸发局公布第三季度出口指数.
*--16:30 动感集团IPO记者会.
*--16:45 新鸿基地产(0016.HK)业绩记者会.
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9月16日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 联华超市(0980.HK)公布中期业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布全年业绩.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 保华集团(0498.HK)股东周年大会.
--10:30 中国水务地产(2349.HK)股东特别大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.
--11:00 新泽控股(0095.HK)股东特别大会.
--11:00 骏新能源(0091.HK)股东特别大会.
9月19日(周一)
-- Prada(1913.HK)公布中期业绩.
-- 创益太阳能(2468.HK)公布全年业绩.
--09:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
--10:00 华润置地(1109.HK)股东特别大会.
--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.
--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.
--10:00 佑威(0627.HK)股东特别大会.
--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东周年大会.
--10:00 四环医药(0460.HK)股东特别大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东特别大会.
--11:00 中国木业(0269.HK)股东特别大会.
--11:00 国际资源(1229.HK)股东特别大会.
*9月20日(周二)
-- 公布6-8月失业率.
-- 华艺矿业(0559.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)在上海举行股东特别大会.
--14:30 大家乐(0341.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。