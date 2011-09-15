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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月15日

路透香港9月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7993港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周三收高140.88点,或1.27%,报11,246.73点,受助于德法两国敦促希腊落实撙节计划.[ID:nCN1966349]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.250 -0.31 63142 13.590 1.72

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.400 0.49 195448 4.492 1.64

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.620 2.75 530900 80.520 0.78

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.930 1.76 117159 18.682 1.31

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.230 0.90 68595 9.533 0.99

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.570 2.14 56545 7.454 1.41

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.980 0.68 581230 62.363 0.99

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.420 2.36 51037 5.102 0.84

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.970 2.47 585002 17.135 1.99

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.880 -2.04 155010 20.185 2.77

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.700 0.80 38636 3.451 0.91

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.760 -2.04 19458 4.798 1.44

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.310 -3.05 20696 1.584 -49.07

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.880 5.49 42712 0.449 0.95(完)

--整理 雷美珍

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