《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)此前宣布三年内削减香港3,000个职位.据汇丰消息人士表示,目标是第一批受影响员工将在11、12月收到通知.
--据联交所资料显示,新华社透过旗下中国新华新闻电视网有限公司,于9月6日以注入资产方式入股停牌中的进业控股(8356.HK).
* 星岛日报:
--恒大地产(3333.HK)公布,8月份实现合约销售91亿元人民币,按年增逾1倍;今年首8个月共录得601亿元合约销售额.
* 苹果日报:
--港交所(0388.HK)上市推广部主管蓝博文(Eric Landheer)于伦敦出席香港贸发局推广活动上透露,人民币股票及相关产品,预期可在年内面世,惟没有明确指出首个产品是双币双股还是全人民币计价股票.
* 东方日报:
--华电国际(1071.HK)(600027.SS)公布,以7.15亿元人民币收购浩源公司75%权益,後者在蒙古鄂尔多斯市拥有燕家塔露天煤矿,目前尚未投入营运.
* 文汇报:
--根据联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于本月8日以平均每股103.166港元增持长实10万股股份,持股升至42.74%.
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)称,今年首8个月累计原保险保费收入为2,370亿元人民币,较去年同期的2,277亿元人民币升4.1%.同期,中国财险(2328.HK)原保险保费收入约1,177亿元人民币,同比升12%.
* 大公报:
--华润置地(1109.HK)称,与数家银行订立10亿港元三年期贷款融资协议,条款之一是母公司华润集团对其持股不低于35%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。