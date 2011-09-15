《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日

* 明报:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)此前宣布三年内削减香港3,000个职位.据汇丰消息人士表示,目标是第一批受影响员工将在11、12月收到通知.

--据联交所资料显示,新华社透过旗下中国新华新闻电视网有限公司,于9月6日以注入资产方式入股停牌中的进业控股(8356.HK).

* 星岛日报:

--恒大地产(3333.HK)公布,8月份实现合约销售91亿元人民币,按年增逾1倍;今年首8个月共录得601亿元合约销售额.

* 苹果日报:

--港交所(0388.HK)上市推广部主管蓝博文(Eric Landheer)于伦敦出席香港贸发局推广活动上透露,人民币股票及相关产品,预期可在年内面世,惟没有明确指出首个产品是双币双股还是全人民币计价股票.

* 东方日报:

--华电国际(1071.HK)(600027.SS)公布,以7.15亿元人民币收购浩源公司75%权益,後者在蒙古鄂尔多斯市拥有燕家塔露天煤矿,目前尚未投入营运.

* 文汇报:

--根据联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于本月8日以平均每股103.166港元增持长实10万股股份,持股升至42.74%.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)称,今年首8个月累计原保险保费收入为2,370亿元人民币,较去年同期的2,277亿元人民币升4.1%.同期,中国财险(2328.HK)原保险保费收入约1,177亿元人民币,同比升12%.

* 大公报:

--华润置地(1109.HK)称,与数家银行订立10亿港元三年期贷款融资协议,条款之一是母公司华润集团对其持股不低于35%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.