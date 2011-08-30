〔港股业绩〕富士康上半年净亏损大幅收窄,刺激股价涨逾7%

路透香港8月30日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)公布,今年上半年净亏损大幅收窄至1,765万美元,且优于市场预期,刺激该股周二早盘初段股价大涨逾7%.

富士康高开2.31%後持续上扬,稍早涨幅一度扩大至7.5%.香港时间09:38略为收窄至6.63%,报3.7港元;大盘恒生指数.HSI升1.6%.

据路透访查三位分析师平均预估今年上半年净损2,600万美元.该公司去年上半年为净亏损1.426亿美元.

不过,分析师认为富士康需要争取到新客户订单以助扭转基本面的疲势,并持续关注谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)後的营运策略,对富士康的利弊影响.

"随着行业的各种剧烈变动趋势及宏观经济问题的延续,发展新客户和专注智能手机市场仍为我们业务扩展的首要任务."富士康在业绩声明中称.

公司表示,持续推动组织整合及资源重新分配将使其组织结构更趋精简,有助应对价格竞争的压力.至于将产能搬迁至中国华北厂区有助消除部分资源冗馀.今年下半年,该公司将继续进行该等工作.

富士康的客户包括全球手机品牌大厂--诺基亚NOK1V.HE、摩托罗拉行动(MMI.N)、索尼(6758.T)和爱立信(Ericsson)(ERICb.ST),但主要为低阶手机,因此面临智慧型手机的竞争.其与代工苹果(AAPL.O)iPhone的台湾鸿海(2317.TW)同为富士康(鸿海)集团旗下上市企业.(完)

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