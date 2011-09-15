〔港报财经评论〕大户博弈争秋夺暑--信报9月15日

大户博弈争秋夺暑/陆文

港股再显好淡通杀的上落市特色,恒指随外围高开後回落,并藉杀牛证引发大市低见18,767点的26个月低位,尾市却受惠欧洲市况回升及一批重磅股如汇控(0005.HK)与中移动(0941.HK)收复失地,但个别板块如汽车、内房、濠赌及消费股即市波幅颇大,部分强势股近期跌幅加剧,这些即市交投令大市成交金额达814亿港元的较活跃水平,可预期在中线趋淡下,短期上落起伏依然颇大,周内应以18,500/19,600点波动为主,对短期无法掌握外围变化的投资者,少做少错,大市已进入大户博弈战场,一如节气处争秋夺暑日子,最终还要朝向冬季的清寒期呢.

欧债危机主导全球投资市场短期起伏,希腊债务已令穆迪落实把法国兴业及法国农业信贷银行评级下调,但并未调低法巴的评级,用词亦相对温和,导致法兴股价先跌後升,成为左右昨天港股即市表现的重要元素.当然,上日刺激外围股市回稳的中国投资意大利国债传闻,却相继被否认,而组团访意大利的中投一方面没有这份财力,中国官员亦持不同的拯救意见,导致市场传出金砖五国买欧洲国债消息.集合各方消息,相信有意购买欧猪国债者,正争取这些国家落实执行控制财赤能力及决心,否则这些投资/信贷如抛钱入海,亦无助在中期而言解决危机.中国目前财力应可纾缓危机爆发,但从过往观其言行,还是姿态居多,否则将成为评级机构日後调低中国主权评级的最佳藉口.

维持18,500/21,000上落区预期随着欧盟成员正致力纾解希腊问题不致蔓延至萄葡牙、西班牙及意大利等地,且看今天美国财长盖特纳参与欧盟财长会议是否有具体结果,或许欧洲危机构将成为美国联邦储备局稍後推出QE3的藉口,看好的投资者视目前欧债危机扩大是朝向全球推出QE3的催化剂,不但在欧美推出,甚至中国亦被迫提早放宽目前从紧的信贷而退市,以达致稳定虚怯的市场信心,当然,欧盟最终会否以火凤凰洗礼出现重整,着着反映投资市场短期波动难休,稳健投资者还是作壁上观为妙.

近期预测恒指可能在18,500/21,000点这上落区间炒卖暂未拟修订,从昨天恒指跌破早前低位後反弹重上19,000点水平,愈来愈多OPM及强势股加入,抛售行列,显示大户沽货套现及止蚀加剧.相对地,早前弱势股部分跌幅放缓及企稳,暂可视为低位有支持的初步见稳讯号,亦在早前强调炒上落市宜低吸高沽,要等候一些外围不利因素催化抛售的入货良机,并严定止蚀以计算个股值博率,这份逆向买卖思维作短线买卖须具备,或许并非小投资者及非贴市者可为,一般小投资者还是晒太阳较佳,逐浪者要盘算危与机.

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市场测试瑞士央行底线/苏子

本周金融市场受到欧债危机不断恶化、意大利面临评级有被下调的风险,以及市场预期希腊违约的风险已超逾80%所影响而剧烈波动,市场恐慌情绪随着金融资产价格剧烈波动而继续上升,早前受瑞士央行干预的避险货币瑞郎亦停止下跌,且有再度转强的迹象.目前市场主要用欧罗兑瑞郎会否跌破瑞士央行可以容忍的1.20底线作为瑞郎的好淡分水岭.前天及昨天欧洲早段,欧罗兑瑞郎均见险守1.20瑞士央行可以容忍的底线以上,分别曾低见1.2005及1.2009水平.然而,欧罗兑瑞郎在触及上述低位後,却乏力作出有力的反弹,汇价主要在1.2010-1.2065间激烈争持,但随着希腊违约的风险正直逼100%来看,相信市场甚有机会趁机把欧罗兑瑞郎推低至1.20关口以测试央行干预瑞郎强势的决心.倘若瑞士央行未能成功把欧罗兑瑞郎力守在1.20关口以上,相信市场炒家只会得势不饶人,把欧罗兑瑞郎大力推低至100天SMA支持以下.

本周初市场有消息指中国可能投资意大利国债,令市场憧憬中国或出手纾缓欧债危机,因此令急跌中的欧罗汇价及环球股市得以回稳过来.但由于前天意大利拍卖70亿欧罗国债的反应欠佳,中国亦未有明示会出手纾缓欧债危机,故欧罗汇价及环球股市只能出现昙花一现的升势.目前意大利的负债数字是欧猪五国中最多,占GDP的比例已达到120%,总数超逾1.7万亿欧罗,此数目远高于其馀欧猪国的国债总和.因此,一旦意大利出事,其影响性一定不会低于希腊违约及雷曼爆煲.由于欧洲是中国最大贸易夥伴,若然意大利出事令欧洲经济衰退,那肯定会打击中国的经济.因此,市场憧憬中国出手纾缓欧债危机并非全无理据.

只是投资意大利国债属于高风险行为,在目前欧债危机正处于水深火热没完没了阶段,爆煲机会日增的大前提下,中国贸然买入风险极高的意大利国债,却甚有玩火的味道,在衡量风险及回报後,中国即使买入意大利国债,数量亦不会太多,投资者不宜一厢情愿相信中国会负起白武士的角色,欧债危机最终还是要靠欧洲各国自己来解决,大家宜小心,目前市场只是利用中国可能出手纾缓欧债危机的因素来挟欧罗及股市的淡仓,当挟淡仓完毕後便再重拾弱势.昨天欧洲市欧罗兑美元曾升至1.3742高位,然而,欧罗兑美元升到1.37-1.3750间已见阻力重重,始终乏力进一步升至7月12日的1.3835低位以上,故汇价的单边弱势仍未扭转.