〔港报财经评论〕雷曼倒闭三年,信心危机重现--经济日报9月15日

雷曼倒闭三年,信心危机重现/林瑞芬

面对前所未见欧债危机,实无万全应付之策,目前只能希望有个市场认为较易接受的缓解方案,消息迁延至今开始有曙光.欧盟为阻止欧债危机进一步恶化.因此,执委会推出欧元区共同债券方案,部分建议可于目前条约下实施,但部分可能需要调整或更改,但强调方案不会即时收效.这是欧央行展示较清晰的共识信息.愈来愈多的迹象显示,欧洲债务危机正在逐渐加剧并可能演变成全面的经济危机.当问题大到不是一国可以应付时,更多国家愿意携手协助欧盟解决困难,毕竟欧盟出事,绝大部分国家也难独善其身.

市场瞬息万变,温故知新,2008年雷曼兄弟事件酝酿数月,最终倒闭,引发金融市场骨牌式倒下,恒指由20,000多点质落10,000多点的惨况历历在目.所以今时今日,又怎能排除欧债问题失控并重蹈雷曼覆彻的可能性,事实上,今次欧债危机,令个别法国银行股价跌破2009年海啸至今新低价,法国CAC指数下试2009年海潚底,德国DAX指数亦步亦趋.希债违约预期已酝酿多月,市场正守候来一次大解脱,影响性是失控或受控?是危是机?要待事实证明.前景一日未明朗,股市呈阶段式阴乾下跌,只会令股民退避三舍.当年美国让雷曼兄弟倒闭,虽说抉择错误,引发金融市场恐慌,但超跌维时两个多月.惟欧债缠扰多时,不是希债,就是意债、法债等,港股就洗仓潮亦此起彼落,没完没了,经济疲态亦难改善,最终出现"衰斗衰"情况.全球股市已是共同体,欧洲金融市场大动荡,市场缺水之际,基金经理都被迫套现应付赎回潮,港股自难幸免.

总括而言,除非欧、美有突发利好因素,不然,港股逐级探底,股价愈跌愈低时,愈不宜轻率估底捞底.技术上,港股昨曾轻易破底,呈一浪低于一浪走势,纵见有超卖反弹,也难逃反覆寻底之劫,初步仍以下试17,000-17,500支持区为主,超卖反弹相信有限度,19,500左右已是极限.

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基建电力股PB低过08年股灾/余少文

国指续创两年低位,沽空额回升至28.6亿港元,占国指成交额约14.4%,当中建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、中国神华(1088.HK)、安徽海螺(0914.HK)和中国建材(3323.HK)沽压最重,但指数昨日反覆靠稳後,指数阴阳烛走势中出现"锤头",近期跌势或可喘定,甚至乎有反弹空间.只是指数即使重越10,000点,要结束调整,还要重越11,000点水平,也要面对目前降至11,370点的50天线,以及俗称牛熊分界线的250天线,可以说高位阻力重重,不可能短时间重拾升势.

虽然大市再跌,国指今年预测PE已降至8.1倍,是否有吸引力见仁见智,但维持分段吸纳策略,模拟组合昨日按计划买入中国银行(3988.HK),会等其再调整至2.4港元和2.2港元,再分别各买入3,000股,因为其市帐率会低于1倍.其实,国企持续下跌後,已有45%股份股价低过每股NAV,但如再跟2008年10月27日,国指跌至4,792点来比较,仍未及当日有四分三股份股价低过每股NAV.但从另一角度来看,以昨日跟2008年10月27日的市帐率比较,可比较的股份中,有16%股份目前市帐率平过当日,若然国指当日低见4,792点便开始新一轮升浪,或可显示这16%股份会有吸引力.而这些较当日市帐率还低的国企,主要集中在基建和电力股身上,包括中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK)、华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)、华电国际(1071.HK)等,金融股亦有中国人寿(2628.HK)和交通银行(3328.HK)的市帐率低过当日.

当然,基建股和电力股除了市帐率较当日为低外,目前市帐率亦不足1倍,可以说是最平行业,主要前景受到投资者看淡而抛售所致.除非中国经济崩溃,否则中资股长线仍值得憧憬,尤其基建股经过过去数年下跌後,在物极必反原则下,确实有留意价值.