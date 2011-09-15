〔港报社评〕科研投资人才比钱财重要--星岛日报9月15日

行将卸任的大学教育资助委员会主席史美伦,希望下任特首领导的政府能够增加拨款,支援大学科研.要提升香港大学的科研成就,需要"人财"两得,除了港府拨款,更要设法吸引珠三角企业资助,同时吸引海内外高水平的教研人才,孜孜不倦做出成绩.

史美伦昨日总结任内两项最具挑战性的任务,其中一项是成功向政府争取成立180亿港元的研究基金.这笔基金在2008/2009财政年度宣布成立,利用所赚回报,资助大学的研究经费.以一般这类基金的每年回报率为5%计算,每年大学可以获得约9亿港元研究资助.

史美伦期望下任特首可以领导政府制定更清晰科研政策,增加拨款,加强香港大学科研项目的支援.从大学功能来说,需要透过各类研究探索,扩阔人类知识的领域,协助解决地球、社会、企业、个人多方面的疑难.从实利角度而言,研究成就可以影响大学在国际上的排名,对香港发展教育枢纽"产业",以及发展"高增值"的知识型经济,都非常重要.

中国政府和珠三角不少大企业,都非常注重科研开发.放眼珠三角的科研需求,可以为香港大学科技带来辽阔的扩展空间,视乎大学如何去开拓和争取.香港的应用研究胜于基础研究,大学高薪吸引国际一流专家,但同时要吸引足够的资优研究助理及研究生,令资源得到善用,发挥最大的研究效益.研究需要持之以恒,这方面的投资收效不会立竿见影,不过,经过长时间的酝酿和累积,这个长期投资会逐渐显示成绩,靠研究成果吸引更多资金和人才来投资,达至一个良性循环.