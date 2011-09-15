〔港报社评〕市场地位博弈,中国主动出招--信报9月15日

中国国务院总理温家宝昨天出席第五届夏季达沃斯论坛,在欧债风云变色之际,没有对中国会否购买欧罗国债一事作任何暗示,反而主动出招,吁请欧盟领导人要"大胆地从战略上看待中欧关系",包括承认中国完全市场经济地位.在目前贸易保护主义有变本加厉之势下,中国纾解来自欧盟贸易措施的压抑和不合理对待,确实是迫切的战略工作.

中国会否大手购买欧债,引发中国舆情激烈讨论,担心中国庞大外汇储备会否跌入"美债陷阱"之後,再堕入"欧债陷阱"之中.事实上,目前欧罗体系风雨飘摇,欧罗的货币风险委实比美元还大.因此,中国在参与纾解欧债危机实践所谓"大国责任",的确需要认真衡量巨大风险的代价.欧盟是中国最大贸易夥伴,但是否承认中国完全市场地位,一直成为中欧关系最大障碍.可以说,非市场地位一直是欧美对中国进口货物”反倾销、反补贴”的撒手 .若具有市场地位,无论是反倾销或反补贴调查,是以中国国内价格为衡量标准,只有国内价格显着高于出口价格,才算违反公平贸易规则.但不具备市场经济地位,则以第三国国内价格作替代,以此作衡量.

温家宝昨天强调,当前欧洲面对困难,中国愿意伸出援手,加大对欧洲的投资,弦外之音,是中国释出了善意,欧盟也应有所实际表示,承认中国市场经济地位,促进双方关系.按照世贸规则,中国完全市场地位将于2016年为全球普遍承认,即使欧盟坚持立场不变,亦只能拖延几年.如今欧洲陷入水深火热之际会否调整立场,相信下月温家宝与欧盟领导人会晤时,或露出端倪,也意味可窥见在应对欧债危机与援欧问题上,中国所介入的形式和深度.

中欧关系的突破障碍,在于欧盟是否承认中国完全市场地位.欧债危机的突破障碍,主要在于欧罗区的组织结构缺陷,欧罗货币政策统一,但财政政策不统一.即使中国有意购买欧债,只能为市场注入一点"信心"而已.然而,欧美主权债务问题牵动国际经济的变局,贸易保护主义蠢蠢欲动,中国设法减轻贸易保护措施的伤害性,确实显得刻不容缓.