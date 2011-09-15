〔香港金融〕人证港币交易通(TSF)单日买卖差价将放宽至不设上限--报载

路透香港9月15日电---香港苹果日报周四报导,港交所(0388.HK)与三家发钞银行同意修订港元兑人民币外汇承诺"人证港币交易通"(TSF,即人民币资金池)框架内容,最关键的港元兑人民币买卖差价,由原来单日差价最阔达300基点,放宽为不设上限.

报导并称,新安排有助纾缓三间发钞银行--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)和中银香港(2388.HK)或监管当局的忧虑,令港交所与发钞银行有机会于本月内签署相关协议.

TSF等外汇兑换安排,亦计入银行的人民币未平仓净额(NOP)内,而金融管理局规定有关净额,不能超过银行人民币总资产或负债的10%,故当局关注人民币市况大幅波动时,提供TSF的银行会否因开价追不上波幅,而承担过度风险.

根据TSF框架文件,提供TSF的银行,每日只有两个开价时段,分别为早上九时半港股开市前以及下午二时半.

东亚银行(0023.HK)货币及利率交易部主管陈德祥称,TSF主要被视作人民币兑换的备用机制,若差价太阔或没有上限,无论散户或证券行的使用兴趣未必太大;使用量多寡,最终亦要视乎市场气氛是否有利新股上市.不过TSF建立,始终标志着人民币计价股票的基建配套进一步完成.

TSF是由港交所作为中介人,代人民币资金不足而欲参与股市的经纪行或其背後客户,以港元向银行获取兑换人民币的外汇安排,一般是市况较大幅波动时才被使用的备用兑换机制.三间发钞银行初步承诺,兑换规模合计共约120亿元人民币,首个阶段服务期最少12个月.

另外,港交所上市推广部主管蓝博文(Eric Landheer)于伦敦出席香港贸发局推广活动时称,预计今年内正式推出人民币股票及相关产品,惟未明确指出首个产品是双币双股还是全人民币计价股票.(完)