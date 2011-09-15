〔香港金融〕人证港币交易通(TSF)单日买卖差价将放宽至不设上限--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---香港苹果日报周四报导,港交所(0388.HK)与三家发钞银行同意修订港元兑人民币外汇承诺"人证港币交易通"(TSF,即人民币资金池)框架内容,最关键的港元兑人民币买卖差价,由原来单日差价最阔达300基点,放宽为不设上限.
报导并称,新安排有助纾缓三间发钞银行--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)和中银香港(2388.HK)或监管当局的忧虑,令港交所与发钞银行有机会于本月内签署相关协议.
TSF等外汇兑换安排,亦计入银行的人民币未平仓净额(NOP)内,而金融管理局规定有关净额,不能超过银行人民币总资产或负债的10%,故当局关注人民币市况大幅波动时,提供TSF的银行会否因开价追不上波幅,而承担过度风险.
根据TSF框架文件,提供TSF的银行,每日只有两个开价时段,分别为早上九时半港股开市前以及下午二时半.
东亚银行(0023.HK)货币及利率交易部主管陈德祥称,TSF主要被视作人民币兑换的备用机制,若差价太阔或没有上限,无论散户或证券行的使用兴趣未必太大;使用量多寡,最终亦要视乎市场气氛是否有利新股上市.不过TSF建立,始终标志着人民币计价股票的基建配套进一步完成.
TSF是由港交所作为中介人,代人民币资金不足而欲参与股市的经纪行或其背後客户,以港元向银行获取兑换人民币的外汇安排,一般是市况较大幅波动时才被使用的备用兑换机制.三间发钞银行初步承诺,兑换规模合计共约120亿元人民币,首个阶段服务期最少12个月.
另外,港交所上市推广部主管蓝博文(Eric Landheer)于伦敦出席香港贸发局推广活动时称,预计今年内正式推出人民币股票及相关产品,惟未明确指出首个产品是双币双股还是全人民币计价股票.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。