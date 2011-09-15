〔港报社评〕特首选举要进步不应较首届倒退--明报9月15日

香港是国际大都会,设施先进,文明程度高,不过,近期有关香港特首选举一些现象,被认为是社会精英人士的表现,使人啼笑皆非,他们不但取态保守,更显得有点笨拙,与他们在本业的英明表现,并不相称.特首选举,人选固然重要,但是藉此建设选举制度,塑造公开、公平、公正的选举文化,同样重要.而有些人寄望中央劝退个别参选人,以免伤害建制派感情和团结云云,不但似是而非,更比15年前的第1届特首选举倒退.

香港特首选举,热门参选人各有支持者,完全正常,支持者公开宣示心仪人选,也属情理之内,但是撑场理据须合乎理性要求,否则不但起到反效果,对于学习通识的年轻一代,也是一个坏示范.近期所见,一些支持者连"脚头好"也搬出来了,其泥沙俱下之处,使人担心这次特首选举,有沦为低质素选举之虞.无论是参选人或支持者,都有责任打造一次高质素选举,塑造正派健康的选举文化,为日後特首普选做好铺垫工作.基于此,人选以外,以先例形成制度,是这次选举同样重要的事.

藉着今次选举,若在建制派建立起初选机制,由客观准则选出代表参选人,将会起到更积极示范作用.因为2017年特首经由普选产生,相信建制派有志之士届时都会争相而起,争取代表建制派参选,若有客观初选机制处理,大家口服心服,才会形成真团结和最大共识.所以,包括中国和各个方面的目光,应该超越今次特首选举,创造先例,塑造选举文化,形成制度,则这次选举才会有更实质意义.