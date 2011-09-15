〔港报社评〕分阶段取消区会委任制合情合理--文汇报9月15日

港府决定分阶段取消区议会委任制,先在明年新届区议会取消三分之一委任议席至68人,并会最迟在2020年全面取消委任制.分阶段取消区议会委任议席合情合理,既有助社会适应,又可循序渐进配合迈向普选的需要.事实上,区议会发展至今,能够在服务社区方面扮演重要角色和发挥积极功能,历届委任议员的贡献功不可没.随着香港政制发展,委任制将逐渐完成历史使命,因此逐步取消比较适合.

区议会委任制源于80年代,历届委任议员对地区事务做出重要贡献.区议会的基本性质、职能和组成,根据"基本法"可概括为非政权性、接受谘询和提供服务.有一些长期服务社区的人士,他们关注区内居住、环境、交通、服务设施建设等问题,与社区有深厚联系,拥有区议会日常工作需要的专业知识和经验,为建设社区作出了积极贡献.但由于他们没有竞选资源和应付选举的经验,或者他们对做"政治骚"缺乏兴趣,因此他们往往不参加选举.

本来区议会委任制可容纳更多不同的社会声音,有利区议会多元化,全面和均衡反映地区意见,可弥补某些民选议员在专业和服务层面上的不足.区议会委任制分阶段取消,政府可视乎各个地区的行政情况,考虑每个区需要甚麽类型的专业人才,去决定现届区议会委任议员的去留,这样就可尽量减轻对区议会运作的影响.而原来的委任议员可以在卸任後,透过社区内一些工作岗位继续服务社区.