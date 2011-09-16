(重发)《离岸人民币综述》NDF曲线失去反映人民币升值预期的功能

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路透香港9月16日电---曾作为海外投资者押注人民币升值主战场的美元/人民币无本金交割远期(NDF)市场,已经开始在新兴的离岸可交收人民币(DF)市场冲击下逐渐式微,并失去反映人民币升值预期的功能.

中国资本账户仍未开放,在香港人民币DF市场形成前,国际对冲基金和不少外资金融机构只能在NDF市场上持有人民币多头仓位,由于该市场规模较期货和股票市场小很多,少量买盘就能引发明显市场波动,令投资和投机者获利.

然而,NDF曲线带有负利差(negative carry)属性,这令持有人民币多头头寸的成本较高.这也是为什麽一旦具备正利差(positive carry)属性的DF市场出现後,大量资金从NDF市场撤走的重要原因.

汇丰银行在最新发布的报告中指出,投资者不再愿意在NDF市场上为持有人民币多头而付出溢价,他们转移至可交收远期市场和实物资产市场.从NDF中退出的头寸反过来降低了其隐含的负利差,这也被一些人误读为人民币升值预期有所下降.

该行并指出,就日成交量来说,目前CNH(香港离岸人民币市场)曲线已经超越了NDF曲线,而成为海外主要的人民币市场.NDF市场会不断受到NDF-DF头寸变化和套利的影响,并且其流动性将会转差且更为波动.

美元/人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=所暗示的人民币升值幅度近几个月来一直徘徊在1%附近,远低于分析师预计的3-5%.路透在7月对34位分析师的调查显示,市场预计人民币兑美元到明年6月底料升值4.3%至6.20.[ID:nCN1825841]

"香港人民币可交收市场出现以後,境内外几个人民币市场之间的套利活动也多了.比如在香港,投资者可以买入美元/人民币NDF并卖出DF来锁定利润."一位香港交易员称.

"我觉得NDF市场会变得越来越淡静,直至最终淡出,但这需要相当长的时间."另一位香港交易员称.

一年期美元/人民币NDF最新报6.3230元,以此计算一年後人民币仅升值0.95%;本周NDF低开高走,目前累计上涨310个点子.香港一年期可交收美元/人民币CNH1Y=最新报6.3420元.两地即期差价则缩窄为约100个点子.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 27,004.0 52

2. 渣打 15,934.3 33

3. 苏格兰皇家银行 7,178.5 17

4. 中国银行 7,150.0 10

5. 德意志银行 7,027.6 12

**本周市场动态**

--马来西亚政府旗下的投资公司Khazanah Nasional Bhd将发行全球首宗以人民币为面值的伊斯兰债券.将于9月19日和9月20日分别与香港和新加坡的投资者见面.

--正当伦敦有意加入竞逐日益扩大的离岸人民币市场战团之际,香港金管局与贸易发展局昨日在伦敦展开推介,利用香港人民币金融平台进行离岸人民币业务活动.

--《朝鲜日报》周二援引韩国央行未具名官员报导称,该央行准备在中国证券交易所之外购买0-20亿美元的人民币债券,与此同时继续进行在交易所之内购买这类债券的计划.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称,该行已获批准在台湾提供人民币产品和服务,为首个获得在台湾经营该牌照的外资银行.将自19日起开始提供括人民币存款、汇款、外汇、贸易、投资、贷款和应收账款融资等服务.

--港交所(0388.HK)与三家发钞银行同意修订港元兑人民币外汇承诺"人证港币交易通"(TSF,即人民币资金池)框架内容,最关键的港元兑人民币买卖差价,由原来单日差价最阔达300基点,放宽为不设上限.

--中国第四大航空公司海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司--海南航空(香港)发行10亿元人民币三年期点心债,息率为6%.(完)

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