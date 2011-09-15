〔离岸人民币〕马来西亚将发行全球首宗人民币伊斯兰债券--IFR

路透香港9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,马拉西亚政府旗下的投资公司Khazanah Nasional Bhd将发行全球首宗以人民币为面值的伊斯兰债券.

报导称,该公司将于9月19日和9月20日分别与香港和新加坡的投资者见面.

中银国际、CIMB和苏格兰皇家银行负责是次发售.

另据彭博社援引消息人士称,该笔债券规模为5亿元人民币,年限为五年.由于要符合伊斯兰教义,票据不会派发利息,但会按资产为持债人提供回报.(完)