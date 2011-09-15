〔离岸人民币〕马来西亚将发行全球首宗人民币伊斯兰债券--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,马拉西亚政府旗下的投资公司Khazanah Nasional Bhd将发行全球首宗以人民币为面值的伊斯兰债券.
报导称,该公司将于9月19日和9月20日分别与香港和新加坡的投资者见面.
中银国际、CIMB和苏格兰皇家银行负责是次发售.
另据彭博社援引消息人士称,该笔债券规模为5亿元人民币,年限为五年.由于要符合伊斯兰教义,票据不会派发利息,但会按资产为持债人提供回报.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。