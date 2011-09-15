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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 10:34 BJT

〔香港热股〕佐丹奴早盘一度涨近6%,此前获主要股东周大福入市增持

路透香港9月15日电---香港便服零售商--佐丹奴国际(0709.HK)周四早盘一度涨5.85%,触及6.15港元,此前获其主要股东周大福入市增持股份.

香港时间10:29,该股升5.16%,报6.11港元;大市恒生指数.HSI则升0.99%.

据联交所资料显示,香港富商郑裕彤旗下的周大福于本月8日(上周四)购入佐丹奴200万股股份,平均每股6.43港元,持股量升至20.09%.[ID:nCH0078451](完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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