《达沃斯专访》中国华为冀明年企业业务销售同比增逾七成,人员扩充提速(更新版)

(新增更多细节与背景)

* 预计明年企业业务销售额逾70亿美元

* 2015年将增至150-200亿美元

* 未来三年企业业务员工数量增至约3万名

记者 黄运涛/李千仪/李然

路透大连/香港9月15日电---正在电信设备以外市场寻找新增长点的中国华为[HWT.UL]预计,明年其企业业务销售额将超过70亿美元,同比增逾七成,2015年则达150-200亿美元,成为在电子消费品业务之外推动这家中国科技巨头业绩增长的另一个新引擎.

华为常务副总裁、企业业务总裁徐文伟在参加夏季达沃斯论坛期间接受路透专访时并称,该公司企业业务预计今年合同销售额将达40亿美元,同比倍增,今年上半年已实现15亿美元.

"云计算是IT产业的一场革命,它给了像华为这样的科技企业进入企业业务市场的新机会."他说.

徐文伟并透露,计划到今年底,企业业务部门的员工扩充至约1万名,未来三年则逐步增至约3万名,其中约50%将从事研发工作.

他同时指出,未来2-3年,中国市场的收入贡献仍会比较大,但公司希望最终60%-70%的收入占比来自中国以外的市场.

电信运营商在3G(第三代移动通讯)建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正面临着成长瓶颈.在此背景下,华为加快向企业业务、智能手机和平板电脑等领域挺进,以寻找新的增长点.

总部位于中国深圳的华为公司,其业务主要分为四部分:电信运营商业务、企业业务、消费者业务和其他.目前华为大部分收入仍来自电信运营商的订单.相对于运营商而言,企业业务目标用户比较分散,包括各种对通信网络设备和服务有需求的企业.

当前全球有五家主要的电信设备制造商,包括爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子通信[NSN.UL]、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA、华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK).

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**与思科和惠普同台竞技**

中国近年在电力、铁路、医疗等行业中进行大规模的投资,这些行业内的企业对于信息化的需求也呈爆炸性增长,企业网日益成为终端厂商竞相争夺的重要市场,而华为则有可能凭借低成本和日益增长的技术优势在该市场赢得一席之地.

"以往我们的主要客户都集中在电信设备市场,现在我们正向更多领域的垂直市场扩张业务."徐文伟说.

不过,华为在该领域也面临着巨大的挑战,企业业务市场一直为美国的思科(CSCO.O)和惠普(HPQ.N)所盘踞.但思科近年来的业绩增长已放缓,该公司高管近日在分析师见面会上表示,预计未来三年公司收入年均增长5%-7%.

此外,虽然华为一直希望在美国市场能大展拳脚,但美国政界担心华为与中国政府和军方有关系.华为对此备受困扰,并一再否认.

分析人士认为,华为可能会采用与当年进入电信市场类似的方式,即以低价的产品和更多的服务来占领企业网市场.

"北美的客户对华为的名字还不熟悉,而在企业业务市场,很多人甚至还没有听过华为,所以我们必须要大力拓展与合作夥伴的关系."徐文伟表示.

这并非华为首次进入企业业务领域.早在2003年,华为曾与网络设备制造商3Com成立一家合资公司,此後3Com将合资公司全资收购,华为因此失去了在企业网市场上的主要力量.3Com後来被惠普以31亿美元收购.

2008年,华为又与赛门铁克(SYMC.O)成立合资公司,将自己的存储和安全产品线分拆出来置入合资公司.但因华为还有多种与企业网相关的产品,比如交换机、服务器等,而与赛门铁克的合资公司并不能完全满足华为的需求.(完)