〔投行观点〕高盛调低中国财险投资评级至"中性",因承保获利水平将见顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---投行高盛的报告称,将中国最大财产保险商--中国财险(2328.HK)的投资评级由"买入"调至"中性",因承保业务的获利水平料于明年上半年见顶.
报告并将中国财险的目标价由13.75港元微调至13.5港元.
报告称,根据该行对深圳产险渠道考察所得,相信中国将于2012年中开始实施商业车险市场费率改革,预料保险商的责任条款增加,同时费率市场化使同业竞争加剧;这些因素导致中国财险的承保业务获利水平于2012年上半年见顶.
中国财险早盘一度涨逾4%;香港时间13:36,该股升2.38%,报12.06港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。