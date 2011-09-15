〔投行观点〕高盛调低中国财险投资评级至"中性",因承保获利水平将见顶

路透香港9月15日电---投行高盛的报告称,将中国最大财产保险商--中国财险(2328.HK)的投资评级由"买入"调至"中性",因承保业务的获利水平料于明年上半年见顶.

报告并将中国财险的目标价由13.75港元微调至13.5港元.

报告称,根据该行对深圳产险渠道考察所得,相信中国将于2012年中开始实施商业车险市场费率改革,预料保险商的责任条款增加,同时费率市场化使同业竞争加剧;这些因素导致中国财险的承保业务获利水平于2012年上半年见顶.

中国财险早盘一度涨逾4%;香港时间13:36,该股升2.38%,报12.06港元.(完)