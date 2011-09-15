〔香港热股〕思捷环球午盘重挫至逾八年新低,因年度净利大减98%

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港9月15日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周四午盘大跌逾6%至逾八年新低.公司稍早公告,因剥离美国、加拿大市场等重组成本,2010/11年度净利大减98%.
不过,分析师认为,思捷大动作的重组,虽然让年度成绩单十分难看,但却有助于公司在较稳健的基础下建立明年度获利.
瑞银分析师发布报告称,"(大范围)重组,意味着管理层有决心面对问题,也让公司管理层能够专心在重塑品牌上."
本地时间下午1:42时,思捷大跌8.09%至16.8港元,前次跌破17港元是在2003年6月时;港股恒生指数.HSI小跌0.08%.
以"Esprit"品牌闻名的思捷环球中午收盘时公告,至2011年6月30日止的2010/11年净利按年减少98%,为7,900万港元,并远低于市场预估.并表示,未来四年将投资逾180亿港元在品牌上,其中2011/12年资本开支将为15亿港元.
路透根据16位分析师平均预估思捷全年净利31.6亿港元;思捷环球2010/11年每股净利为0.06港元,也较上年度的3.35港元大减.[ID:nCH0078461](完)
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老