〔香港热股〕思捷环球午盘重挫至逾八年新低,因年度净利大减98%

路透香港9月15日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周四午盘大跌逾6%至逾八年新低.公司稍早公告,因剥离美国、加拿大市场等重组成本,2010/11年度净利大减98%.

不过,分析师认为,思捷大动作的重组,虽然让年度成绩单十分难看,但却有助于公司在较稳健的基础下建立明年度获利.

瑞银分析师发布报告称,"(大范围)重组,意味着管理层有决心面对问题,也让公司管理层能够专心在重塑品牌上."

本地时间下午1:42时,思捷大跌8.09%至16.8港元,前次跌破17港元是在2003年6月时;港股恒生指数.HSI小跌0.08%.

以"Esprit"品牌闻名的思捷环球中午收盘时公告,至2011年6月30日止的2010/11年净利按年减少98%,为7,900万港元,并远低于市场预估.并表示,未来四年将投资逾180亿港元在品牌上,其中2011/12年资本开支将为15亿港元.

路透根据16位分析师平均预估思捷全年净利31.6亿港元;思捷环球2010/11年每股净利为0.06港元,也较上年度的3.35港元大减.[ID:nCH0078461](完)