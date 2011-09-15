〔香港个股〕五矿资源以7.3亿美元出售金属贸易及加工业务,午盘跌逾2%

路透香港9月15日电---中国五矿集团公司间接控股的五矿资源(1208.HK)周四宣布,以7.3亿美元出售金属贸易及加工业务,以专注于上游基本金属业务;其股份午盘盘中跌逾2%.

五矿资源的公告称,将其所持五矿铝业、华北铝业、营口鑫源金属套管以及常州金源铜业的股权悉数售予控股股东五矿有色,作价合共7.268亿美元(约56.7亿港元).

"出售事项交割後,本公司将能更专注其核心上游基本金属业务."公告并称.

五矿资源表示,是次出售交易所得款项净额,主要用作项目勘探及开发活动(包括但不限于澳洲昆士兰省之Dugald River锌项目),并可能用作日後之收购及扩张计划.

该股午盘盘中跌2.56%,报3.8港元;大市恒生指数.HSI则升0.35%.(完)

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