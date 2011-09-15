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公司新闻(中文) | 2011年 9月 15日 星期四 16:31 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产称主席邝肖卿将退休

路透香港9月15日电---香港主要房地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四称,公司主席及非执行董事邝肖卿将于12月8日股东周年大会上轮值告退.

公司并称,非执行董事卢超骏亦将轮值告退;现任副主席郭炳江及郭炳联已获委任为联席主席.

新鸿基地产将于稍後公布2010/11年业绩.公司股份周四收高1.49%,报102.4港元.(完)

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--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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