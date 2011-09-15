版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 17:32 BJT

〔中国新股〕中国水利水电A股下周启动路演,网上发行初定9月26日--消息

路透香港/上海9月15日电---三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.

此前公司预披露资料显示,中国水利水电拟发行至多35亿股,募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.

"已拿到批文,预计招股书很快刊登,...路演下周一可能就开始了."一消息人士称.

中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商.(完)

--发稿 毕晓雯/王亦昆/林琦; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐