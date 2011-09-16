〔香港新股〕中信证券设定IPO招股价区间为每股12.84-15.2港元--IFR

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月16日电---据汤森路透旗下IFR周五报导称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股12.84-15.2港元,筹资高至19.4亿美元.
该报导并称,中信证券将发售9.953亿股股份,集资额高至151.3亿港元,款项将用以支持其海外市场扩张策略.
报导指出,招股价区间较其A股参考价12.16元人民币,折让13.3%至溢价2.6%.中信证券周四收盘价则报12.27元人民币.
中信证券今天开始路演,本月28日定价.
此前IFR报导,中信证券已锁定七名基础投资者,合共认购约9亿美元的股份,其中包括巴西投资银行BTG Pactual[BTG.UL]、新加坡的淡马锡[TEM.UL]以及中国社保基金等等.[ID:nCT0398582](完)
--编译 雷美珍; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。