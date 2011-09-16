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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:20 BJT

《香港报摘》--经济日报9月16日

* 要闻版头条:

--环球五大央行意外协调行动联手救市,今年底前为市场提供三个月期美元流动资金,纾缓欧洲银行的美元信贷紧缩,减轻欧债危机忧虑,欧元大幅反弹,避险降温令美元、美债及金价急挫,金融股带动欧美股市大幅攀升.

* 其他:

--管理资产逾90亿美元的美国对冲基金经理阿克曼(William Ackman)表示,正买入港元认购期权,认为港府大有机会透过调整港元汇价,将港元升值30%至1美元兑6港元水平.

--就汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)宣布裁减香港3,000个职位,金管局总裁陈德霖在伦敦表示,重申看好香港银行业前景,而人民币国际化为香港银行带来大量新业务,市场毋须过分担心.

--汇丰高级亚洲外汇策略师许百毅称,过往投资者要买入人民币,主要是以溢价买入NDF(人民币不交收远期合约),但现时已可循人民币债券及股票入手,省却溢价之余更可获得股息或债息回报;而在需求减少下,NDF的价格亦有所调整,以至无法追贴市场对人民币升值幅度的预期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 丁淑琴

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