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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:37 BJT

《香港报摘》--信报9月16日

* 头版头条:

--早已发出盈警的思捷环球(0330.HK)去年度净利大跌98%,同时自1998/99年度以来首次停止派发末期股息,意味着长达10年的高速增长神话破灭.公司计划于未来四年斥资180亿港元重塑品牌形象,但代价是未来两年的财务状况将受影响.

* 其他:

--惠理集团(0806.HK)称,其全资附属公司耀星资本将在成都设立合资公司经营及发展小额贷款业务.

--永亨银行0302.HK推出利率递增的定期存款优惠,平均年利率为1.69厘.

--恒基地产(0012.HK)称,向公司主席李兆基私人持有的兆基财经等三家公司,以及李兆基胞妹李焕瑶,分别收购其所持有一篮子的物业和车位,涉资7.96亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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