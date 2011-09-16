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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:47 BJT

《香港重要政经日程》--9月16日-9月22日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月16日(周五)

-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.

-- 联华超市(0980.HK)公布中期业绩.

-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布全年业绩.

--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 保华集团(0498.HK)股东周年大会.

--10:30 中国水务地产(2349.HK)股东特别大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.

--11:00 新泽控股(0095.HK)股东特别大会.

--11:00 骏新能源(0091.HK)股东特别大会.

*--16:00 亚洲果业(0073.HK)全年业绩记者会.

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9月19日(周一)

-- Prada(1913.HK)公布中期业绩.

-- 创益太阳能(2468.HK)公布全年业绩.

--09:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.

--10:00 华润置地(1109.HK)股东特别大会.

--10:00 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.

--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.

--10:00 佑威(0627.HK)股东特别大会.

--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东周年大会.

--10:00 四环医药(0460.HK)股东特别大会.

--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东特别大会.

--11:00 中国木业(0269.HK)股东特别大会.

--11:00 国际资源(1229.HK)股东特别大会.

*--11:00 汇丰(0005.HK)Asian Tracker记者会.

9月20日(周二)

-- 公布6-8月失业率.

-- 华艺矿业(0559.HK)公布全年业绩.

-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.

--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.

--11:00 先进半导体(3355.HK)在上海举行股东特别大会.

--14:30 大家乐(0341.HK)周年股东大会.

*9月21日(周三)

-- 堡狮龙(0592.HK)公布全年业绩.

-- 田生集团(0183.HK)公布全年业绩.

-- 汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.

--09:30 国药集团(1099.HK)在上海举行股东特别大会.

*9月22日(周四)

-- 公布8月份消费物价指数(CPI).

-- AEON(0900.HK)公布中期业绩.

-- 卓能集团(0131.HK)公布全年业绩.

-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.

-- 奕达(2662.HK)公布全年业绩.

-- 三林环球3938.HK公布全年业绩.

-- 汉传媒(0491.HK)公布全年业绩.

-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.

--10:30 丽新发展(0488.HK)股东特别大会.

--15:00 瀚智集团0516.HK周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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