〔港报财经评论〕补淡仓利短线反弹--信报9月16日

补淡仓利短线反弹/陆文

受惠德法与希腊领袖电话会议带来较正面讯息,包括承诺欧罗区不放弃希腊,而意大利亦顺利通过540亿欧罗紧缩法案,有助稳定投资情绪,欧洲股市早段再升,市场焦点转向瑞银旗下投行有预计损失20亿美元的未授权交易,令瑞银第三季录得亏损,股价低开10%後却收复部分失地,回顾过往霸菱与法兴亦有交易员行为构成庞大亏损,显示投行风险管理存在不少做假账漏洞,或许瑞银事件令一批法国银行不致再成冲击对象,亦带来反弹藉口.香港作为区内金融中心,在这方面似较令投资者有信心,或许香港银行应享较高溢价呢.港股近月表现成大户博弈英雄地,维持大上大落走势,恒指在多只重磅股波动下杀仓,加上不少对冲基金透过借货短线图利,但投资者可留意近期借货成本正不断上升,不排除引发一段补淡仓的挟仓潮,亦符合上落市下好淡通杀的特色,谨记一片看淡下容易成大户反手杀淡仓良机,中线看淡亦宜慎防大户以19,700点这上落区中轴炒上落杀仓的能耐.

昨天港股一如预期承接上日"V"形回升高开,中段在19,000点炒上落,尾市急弹约300点显示大户有力令即市上落数百点.全日成交缩减至678亿港元,看来还是玩上落市待外围带来启示,特别是美国将公布CPI等连串经济数据,预期9月、10月这传统高风险月份将为投资者带来不少惊与喜,短期较看高大市半线,回升上试19,600点机会不低呢.

两间迟来公布业绩荣辱互见.新地(0016.HK)截至6月底年度纯利升60.1%,至481亿港元,每股盈利18.71港元,派末期息2.4港元,较市场预期为佳,随着郭炳江及郭炳联接任联席主席,应会做一场好戏,入账物业销售收益464.8亿港元,上升2.09倍,预售值391.5亿港元,业绩已有保证,市场关注下月特首施政报告令股价短期有反弹难上升,110港元阻力大.至于股价自年初40港元附近累积60%跌幅的思捷(0330.HK),昨天再跌17.6%,收报15.08港元,年度纯利大跌98%,至7,900万港元,营业额持平,经营溢利却跌82%,虽然早已发盈警,但依然逊于预期,确认年中创办人再减持是春江鸭行为.为关闭店铺作16.6亿港元拨备,亦决定剥离北美业务,并推出四年耗资180亿港元的转型投资,依然加强DACH德语国家市场.看来在欧洲经济依然左右公司未来下,还是少沾为妙,担心股价低处未算低.

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欧罗宜高沽/苏子

美汇指数由上月29日的73.53低位急升至本周初的77.78高位,不足半个月时间上升425点子,或接近6%.而美汇指数在本周初触及上述高位後便开始作出超买调整,昨天欧洲市已回落至76.49水平.持续多时的欧债危机,目前已被市场炒至意大利亦可能出事,即出现债务违约的危机,而意大利是欧洲第三大经济体系,全球第八大经济体,经济规模达到1.54万亿欧罗,占欧罗区17国总和接近17%,故可以想像,一旦意大利真的出事,则整个欧罗区将有极高机会被拖垮,欧罗亦有机会因此出现崩溃的局面.

截至去年底,意大利国债占GDP比例高达120%,仅次于希腊的143%.稍後若然希腊如市场所料般最後以违约破产并退出欧罗区收场,市场大鳄定会趁势狙击意大利,目的是要使市场恐慌情绪进一步急升,从而迫使欧罗出现所有投资者不愿看见的崩溃局面.由于市场目前已经炒至意大利可能出事,故相信在市场气氛变得更加一片风声鹤唳,并在避险情绪一直居高不下的大前提下,将使美元在避险资金继续力撑下,後市较大机会呈现大涨小回的走势,故美元任何的超买调整均可视为趁低买入的机会.目前进取的投资者若因为看见美元已经超买而入市沽美元,切记这是逆势的行为,因此切忌过于贪婪,并要有见好即收的心理准备.

假如稍後市场大鳄能够成功令意大利成为是次欧债危机风暴里的风眼,相信届时欧罗兑瑞郎未必可以守稳在1.20这个瑞士央行明言会力守的支持关口.在大量避险资金从欧罗转为瑞郎的大前提下,将令瑞郎的表现远较欧罗为佳,使欧罗兑瑞郎的1.20支持关口只会久守必失,而破位後的欧罗兑瑞郎有可能出现兵败如山倒的局面,因瑞士央行有甚高机会不会独自与市场已经形成的力量对着干,浪费子弹入市干预.稍後一旦欧罗兑瑞郎成功跌破1.20心理关口,若可以迅即跌至100天SMA支持以下,最後更明显在之下收市的话,届时几可肯定瑞士央行已放弃入市干预了.一旦在失去央行支持,相信後市欧罗兑瑞郎将会朝着1.10方向迈进.

昨天欧洲市欧罗兑美元曾反弹至1.3825高位,此高位甚为接近7月12日的1.3835低位.欧罗兑美元已自昨天欧洲市的1.3825高位回落至1.3785水平,汇价始终未能成功触及7月12日的1.3835低位阻力,故担心昨晚欧罗兑美元若仍乏力挑战上述的阻力,并且更显着回落至1.3750的即市支持位以下波动及收市,料欧罗兑美元自本周初的1.3493低位开始的反弹浪已告一段落,而1.35心理关口将会再次面临严峻的考验.昨晚欧罗兑美元要升破1.3835阻力才有望继续造好,否则入市策略宜以高沽为主.