〔港报财经评论〕港股暂由消息及资金主导--经济日报9月16日

港股暂由消息及资金主导/林瑞芬

欧盟目前体制是,欧洲央行为欧元区货币政策的执行者,各欧盟国理论上没有独立货币政策,由于仅余财政政策,以往因为各国要负担昂贵的福利费令债台高筑,针对这弱点,故欧洲央行需要取得财政权,统一各国财政部,才能修复制度上的失误.不过,当务之急,不是修复制度上的失误,而是设法安抚市场信心,免出现欧洲版金融海啸.个人认为,从市场对欧元区共同债券的热切期望显示,属市场较易接受的缓解方案.从最近有两位欧洲央行的德国官员突然离职启示,欧洲央行推出共同债券的阻力渐减,然而,德国这位大哥暂仍不大愿意作此承诺,因推出欧元区共同债券表示德国借贷成本提升.德国总理默克尔周四亦驳斥欧元区共同债券构想是"大错特错",她并称重建欧元区稳定性需要采取中长期按部就班的方式.德国要按部就班地走下去,但不知市场可有耐性.

金融市场火头处处,当前聚焦欧债问题下,也不要忽略美国的情况,下周是美国联储局一连两日会议的大日子,会否有推出QE3的明示或暗示,进而刺激起全球通胀,令复苏经济路更难行,留意市场放风式情报.风雨飘摇时期,面对不可预测的境况,作好最坏的打算,减磅增持现金,大户采取减磅策略时,或会殃及池鱼.例如,前日股价挫10%的I.T(0999.HK),摩根大通就发表报告指检查公司情况後,最新营运状况显示至10月期内的业务预期仍有正增长,估计今年经常性盈利增长37%,其後2年年复合增长率25%,相信没有具体消息引发抛售.I.T现价相当于2012及2013年PE13倍及10倍,摩通对I.T的结构性增长维持信心,建议投资者在股价疲弱时买入,评级维持"增持".新地(0016.HK)公布,截至今年6月止全年业绩,撇除投资物业公平值变动,股东基础溢利214.79亿港元,按年增长55%,业绩略胜市场预期.不过,新地目前都打紧保"红衫鱼"战,昨收102.4港元,前日一度低见99.1港元,足见投资者信心脆弱.弱市炒股难只依基本因素,消息及资金更能主导大市形势,处处缺水神仙难变,小小小投资者只能静候佳音刺激股价,更望欧债有脱困好消息.

总括而言,短期内,由消息主导股市为主,动荡期间大落容易大弹难,保守些不求大弹,先求回稳.港股可否喘定,短期而言,由欧债消息主导,恒指反弹空间相信不多,小时图显示,即市阻力19,300,下降轨近19,500阻力更沉重,相反,顺势逐级探底,中期关键支持位暂在17,000-17,500区.

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国际板快出台,中移动可上冲/余少文

不少H股市帐率低过2008年股灾,主要是前景不明朗而遭投资者所抛售所致.瑞信报告统计2,448间在中国内地、香港和美国上市的中资股後,上半年盈利按年增长24%,较去年下半年只增长14%,撇除金融股後,盈利按年增长20%,去年下半年增长更只有4%.更重要是A股上半年经营现金流,撇除金融股後,较去年同期下跌6%,又较去年下半年下跌65%,反映现金流有待改善.粗略计算H股上半年手持现金,撇除金融股後,发现半数H股现金较去年底减少,减幅最多是哈尔滨动力(1133.HK),减少41亿元人民币,金风科技(2208.HK)、中海集运(2866.HK)、上海电气(2727.HK)和中煤能源(1898.HK)减幅亦超过30亿元人民币,要睇下半年现金状况有否改善.至于手持现金最多的H股是中国石油(0857.HK)达1,172亿元人民币,但仍不及坐拥3,300亿元人民币红筹股中移动.

中移动现金流充裕,加上盈利及派息稳定,在近期跌市中成资金避难所,股价远远跑赢大市,目前仍在1年高位争持,相比不少中资股股价日日创1年低位为佳.但其股价能否出现突破,或要看中国能否及时在今年馀下时间公布国际板推出时间表,而不是跟苹果公司拖拖拉拉引入iPhone的结果,因为相信中移动要引入iPhone最快也要明年,甚至乎可能要等4G推出时才引入.至于中国内地国际板消息在上半年热炒一番後,第三季归于平静.但瑞银中国区负责人李一前日在大连世界经济论坛中透露,国际板的基础工作已经准备就绪,目前正等待中国政府最终批准,应该很快会推出.难怪中移动股价在最近两日波动市况中,仍能企稳.

由于今年只余第四季,如李一所讲,中国应会公布推出国际板时间表,然後待明年初招股及上市买卖,始终认为中移动会是首批回归股份之一,除非欧债危机爆煲,否则中移动未来半年可望继续跑赢大市,亦是收成期.