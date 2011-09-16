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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:50 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月15日

路透香港9月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7923港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周四收高186.45点,或1.66%,报11,433.18点.因各国央行提供流动性的举措缓解对欧洲的担忧.[ID:nCN1969377]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.990 0.42 70455 13.636 1.76

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.340 -0.42 152384 4.470 1.81

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.700 0.16 400473 80.572 0.78

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.840 2.53 101879 19.138 0.94

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.850 2.14 94175 9.729 0.82

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.600 1.08 46395 7.527 0.90

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.400 3.55 1159602 64.520 2.99

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 67.130 2.61 27581 5.231 1.18

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.390 1.91 405060 17.447 1.08

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.240 1.39 115657 20.447 2.34

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.670 -0.17 40674 3.442 1.54

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.700 -0.20 12443 4.784 1.80

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.360 0.25 7870 1.587 -49.47

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 3.130 8.68 78527 0.488 0.58 (完)

--整理 雷美珍

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