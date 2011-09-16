《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7923港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周四收高186.45点,或1.66%,报11,433.18点.因各国央行提供流动性的举措缓解对欧洲的担忧.[ID:nCN1969377]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.990 0.42 70455 13.636 1.76
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.340 -0.42 152384 4.470 1.81
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.700 0.16 400473 80.572 0.78
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.840 2.53 101879 19.138 0.94
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.850 2.14 94175 9.729 0.82
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.600 1.08 46395 7.527 0.90
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.400 3.55 1159602 64.520 2.99
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 67.130 2.61 27581 5.231 1.18
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 22.390 1.91 405060 17.447 1.08
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.240 1.39 115657 20.447 2.34
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.670 -0.17 40674 3.442 1.54
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.700 -0.20 12443 4.784 1.80
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.360 0.25 7870 1.587 -49.47
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 3.130 8.68 78527 0.488 0.58 (完)
--整理 雷美珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。