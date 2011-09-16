《香港报摘》--其他报纸重要消息9月16日

* 明报:

--香港国泰航空(0293.HK)8月份载客量约251万人次,较去年同期上升3.6%;运载率为84.2%,下跌0.2个百分点.

* 星岛日报:

--新地(0016.HK)筹备10多年的锦田沙埔大型住宅项目,刚完成补地价金额逾70亿港元,每平方尺约3,000港元;连同在区内正发展的下高埔村及YOHO Town三期项目,新地在区内拥有达6,000伙新单位供应.

--香港金融管理局总裁陈德霖在伦敦表示,就汇丰银行的裁员计划,目前该局正向汇丰银行收集涉及裁员的资料,并关注对风险管理,内部管控及支援三方面的影响.

--受市况波动影响,多支新股认购反应欠佳,其中今天截止公开认购的鸿国国际(1028.HK)仅录得80万港元孖展(保证金融资)认购,公开发售远未足额.

* 苹果日报:

--中国太保(2601.HK)(601601.SS)旗下太平洋寿险和太平洋产险,于今年首八个月累计原保险业务收入分别为669亿元人民币及415亿元人民币,按年增9.31%及19.25%.

* 东方日报:

--现代牧业(1117.HK)执行董事兼主席邓九强表示,公司将透过自组牛奶产品品牌于明年初进军香港市场,并透过旗下香港公司销售.

--中国房地产商--绿城中国(3900.HK)今年首八个月的累计销售金额约248亿元人民币,只相当于全年目标约45%.

--香港证监会昨天致函经纪、投资银行及对冲基金等持牌法团,提醒须注意风险管理和内部监控.此为8月初爆发欧美债务危机以来,证监会首次正式致函业界吁关注相关风险.

* 文汇报:

--市场消息透露,中国新能源动力集团(1041.HK)(前称"福邦控股")拟专注于新能源汽车动力系统和整车制造,并将生产的电动巴士拟定为"铁军牌".

--味千(中国)(0538.HK)行政总裁潘慰透露,计划于第四季度新增50间门店,届年底时其在中国的门店数目增至650间;并计划于五年内将门店总数提高两倍至1,800间.

--多家内地传媒引述中国电信(0728.HK)内部人士称,该公司有望销售苹果(AAPL.O)iPhone 5,并最早本月下旬接受预订.

* 大公报:

--北京汽车集团有限公司董事长徐和谊表示,北汽股份希望在明年完成上市,上市地点可能考虑境外或者是内地借壳,但具体的上市地点和计划仍未确定.

--神州数码(0861.HK)同意投资、建设及营运位于中国南京市的神州数码(南京)城市信息服务产业基地,初始注册资本为3亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.