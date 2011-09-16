〔港报社评〕联系汇率,一动不如一静--经济日报9月16日

有着名美国对冲基金以港元币值被低估为由,买入期权博港币升值图利.这再次引起外界对联汇改动之联想,为维持金融稳定,抗击未来金融海啸的冲击,香港联汇制度一动不如一静,绝不宜改.该对冲基金所持理由,是港美有着相反之经济周期.在联汇之下,香港面对输入性通胀,令港元有巨大之升值压力.与1998年索罗斯狂沽港元,撼动港汇的手法不同,这次美国对冲基金采刀仔锯大树手法,买入港币期权,博港元升值.只要港币真的升值,即使只有很小,就可本小利大赢取巨利离场.

不过,面对对冲基金出口术,香港必须严守联汇,原因有三:其一,在联汇下,香港之输入性通胀,在所难免,但让港元升值,甚至脱钩,却非解决良方.在目前全球货币战争热战下,调整货币汇率,必须小心行事,风险极高,一旦行差踏错,後果相当严重.以瑞士法郎为例,投资者以避险为名,抢购瑞郎,令瑞郎由年初至上月中兑美元升值近30%、兑欧元升值20%,大大打击其出口,重挫其旅游业,不少国民每周均越境到法德购物,令国内零售业萎缩.香港与瑞士同属开放式的小型经济体系,靠高增值及服务业支撑经济,自由浮动不见得比联汇对经济能更有保障,联汇可减少炒家推高港元,维持货币稳定.

其二,香港维持联汇,虽有代价但并非毫无得益.港汇随美元兑人民币贬值,令香港物价对中国自由行旅客变得更吸引,带动本地零售业,推动资产价格上升,亦增加就业机会,使香港失业率维持在4%以下.因此,在讨论联汇之时,不能只谈负面,而忽略其带来的正面好处.

其三,假如港汇要变动,如对冲基金说的一次过兑美元大幅升值,或改与一篮子货币挂钩,等如自我削弱捍卫联汇的能力与决心.市场会认为,既然联汇可改得一次,就可以随时再改,于是就会不断借机冲击港汇.届时港府就要用更大的力气,付出更大的代价来捍卫港汇,随时得不偿失.

联汇改动,牵连甚广,随时赔掉经济,以至市场信心.香港不必与对冲基金共舞,一动不如一静,就是最好的对策.