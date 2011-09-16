〔港报社评〕误导消费者标签指引要改--星岛日报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
香港食物安全中心推行了五年的"基因改造食物自愿标签指引",所建议的部分标示,反而容易误导市民购入含有微量基因改造成分的食物.香港社会就应否立法强制食物标签,仍未达共识,但至少要改善自愿性标签制度,令消费者对所购食品有较清晰的了解.基因改造能够大增农作物产量,大受农业科技大国财团青睐,但是由于涉及把昆虫等非植物的基因植入作物之内,对人体健康的影响深受关注.
至于人体吸收了这类变种食物後,对健康有甚麽影响,一直备受争议.轻至食物过敏,重至会否致癌,一些影响可能需时数十年才会明显,目前为止尚属科学悬案.由于没有权威科学证据确定基因改造食品有无害处,不少国家没有禁绝这类食品,但是规定须作标明,让消费者决定是否光顾.
现时海峡两岸、欧盟、澳纽、日韩等地,都已经推行强制基因改造食物标签制度,美加等基因改造食品出口大国则比较宽松,有生产商甚至批评欧盟等地在实行针对基因改造食品的贸易保护主义.无论自愿还是强制,标签条文需要向消费者传达准确的讯息,避免出现可能误导的灰色地带.这方面香港急须改进.欧盟等地基于这类原因,制定了容许传统食品意外混杂基因改造成分的最高含量,超过这含量者必须标签为基因改造食品.这类标签,容易被普通消费者误解为完全不含基因改造物质.原意为保障消费者知情权的措施,反而产生资讯混淆.当局应及早修订有关指引,日後如果立法,更应吸取教训,减少含糊不清的灰色地带.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。