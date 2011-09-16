〔港报社评〕投资港元升值纸上谈兵--信报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
着名对冲基金Pershing Square Capital Management LP 之创始人阿克曼(William Ackman)常有令人惊喜之作,其过去投资成绩亦相当彪炳,所以他最近在纽约一个论坛上发表投资港元可获丰厚回报的言论,引起了传媒和投资界的广泛注意.阿克曼投资港元的理由很简单,就是港元是当前世界上估值最低的货币之一,而他从经济常理推断,种种迹象都正预示港元会被重估,意味着与美元挂钩的港元会放弃行之经年的联系汇率.
基于实体经济表现远比美国为佳,脱钩後之港元将会大幅升值,实属理所当然.阿克曼对港元的估值为1美元兑6港元,一旦愿望成真,代表港元兑美元将会有30%升幅.
事实上,自从去年七月金管局与中国人民银行签订"跨境贸易人民币结算补充合作备忘录"和达成修订"清算协议"以来,人民币贸易结算额和香港的人民币存款额皆以倍数激增.今年1月人民银行公布"境外直接投资人民币结算试点管理办法",鼓励中国企业"走出去"和容许中国银行办理境外直接投资人民币结算业务,加上香港人民币产品和业务多元化,包括以人民币计价股票上市和港交所容许港企以人民币批股集资,都促使愈来愈多人民币流入香港,资金池迅速扩大.
由是观之,港元与美元脱钩只是一个假问题,再无多大现实意义和讨论价值,理论上固然不会受有关当局重视,实际上也不会被考虑.阿克曼虽然是一个精明的基金经理,也深谙经济理论,但对港情以至中国国情,却似一窍不通,因此不会明白港元脱钩只属纸上谈兵.看来他投资港元盼望升值的美梦,最终恐怕难以实现.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。