〔港报社评〕投资港元升值纸上谈兵--信报9月16日

着名对冲基金Pershing Square Capital Management LP 之创始人阿克曼(William Ackman)常有令人惊喜之作,其过去投资成绩亦相当彪炳,所以他最近在纽约一个论坛上发表投资港元可获丰厚回报的言论,引起了传媒和投资界的广泛注意.阿克曼投资港元的理由很简单,就是港元是当前世界上估值最低的货币之一,而他从经济常理推断,种种迹象都正预示港元会被重估,意味着与美元挂钩的港元会放弃行之经年的联系汇率.

基于实体经济表现远比美国为佳,脱钩後之港元将会大幅升值,实属理所当然.阿克曼对港元的估值为1美元兑6港元,一旦愿望成真,代表港元兑美元将会有30%升幅.

事实上,自从去年七月金管局与中国人民银行签订"跨境贸易人民币结算补充合作备忘录"和达成修订"清算协议"以来,人民币贸易结算额和香港的人民币存款额皆以倍数激增.今年1月人民银行公布"境外直接投资人民币结算试点管理办法",鼓励中国企业"走出去"和容许中国银行办理境外直接投资人民币结算业务,加上香港人民币产品和业务多元化,包括以人民币计价股票上市和港交所容许港企以人民币批股集资,都促使愈来愈多人民币流入香港,资金池迅速扩大.

由是观之,港元与美元脱钩只是一个假问题,再无多大现实意义和讨论价值,理论上固然不会受有关当局重视,实际上也不会被考虑.阿克曼虽然是一个精明的基金经理,也深谙经济理论,但对港情以至中国国情,却似一窍不通,因此不会明白港元脱钩只属纸上谈兵.看来他投资港元盼望升值的美梦,最终恐怕难以实现.