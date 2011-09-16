〔港报社评〕团购投诉激增,规管预缴销售不应再拖--明报9月16日

巨龙船务经营来往港澳廉价载客航运业务,结业原因,船公司和澳门政府各执一词,船公司指摘澳府限制其载客人数,澳府则说双方早有协议,并无限制其事云云,成为罗生门式无头公案,个中原因留待船公司与澳门政府纠缠,公众只关心消费者将蒙受什麽损失.巨龙透过两家团购公司,卖出约18万张船票,据知大多数仍未兑换船票,而有关团购公司,已宣布绝大多数人士可获全数退款,故团购消费者在这次事件,损失不算严重.

不过,此事反映团购之大行其道,出乎意料.巨龙船务透过团购公司卖票,今年7月才开始,至今3个月,已经售出约18万张船票,显示透过网上聚集消费者,威力惊人.就商业营运而言,有那麽多人选择使用团购服务,显示团购生意不仅有利可图,也成为许多人购物或购买服务的消费行为.港府就修订"商品说明条例",去年中已经完成谘询,其中针对预缴式消费,禁止任何人接受付款时有意图不提供合约订明的产品或服务,变相杜绝明知即将结业仍然大幅招收会员的行为,违犯者要负上刑事责任.有关谘询早已结束,但是一年多以来,政府未正式提出修例.规管预缴销售并不太复杂,在社会上亦已取得较大共识,政府迟迟不行动,使人难以理解.