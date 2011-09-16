〔港报社评〕团购投诉激增,规管预缴销售不应再拖--明报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
巨龙船务公司结业,揭露有多达18万张船票,透过网上团购卖出.此事反映团购大行其道,从已知情况,团购公司积极推展业务,包括推广旅行套票,所涉金额远超廉价船票.团购是预缴式销售,对于消费者存在一定风险.除了消费者要保持警觉,以免招致损失,港府也应该尽快提出修订"商品说明条例",把预缴销售纳入规管,以保障消费者.
巨龙船务经营来往港澳廉价载客航运业务,结业原因,船公司和澳门政府各执一词,船公司指摘澳府限制其载客人数,澳府则说双方早有协议,并无限制其事云云,成为罗生门式无头公案,个中原因留待船公司与澳门政府纠缠,公众只关心消费者将蒙受什麽损失.巨龙透过两家团购公司,卖出约18万张船票,据知大多数仍未兑换船票,而有关团购公司,已宣布绝大多数人士可获全数退款,故团购消费者在这次事件,损失不算严重.
不过,此事反映团购之大行其道,出乎意料.巨龙船务透过团购公司卖票,今年7月才开始,至今3个月,已经售出约18万张船票,显示透过网上聚集消费者,威力惊人.就商业营运而言,有那麽多人选择使用团购服务,显示团购生意不仅有利可图,也成为许多人购物或购买服务的消费行为.港府就修订"商品说明条例",去年中已经完成谘询,其中针对预缴式消费,禁止任何人接受付款时有意图不提供合约订明的产品或服务,变相杜绝明知即将结业仍然大幅招收会员的行为,违犯者要负上刑事责任.有关谘询早已结束,但是一年多以来,政府未正式提出修例.规管预缴销售并不太复杂,在社会上亦已取得较大共识,政府迟迟不行动,使人难以理解.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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