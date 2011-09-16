〔港报社评〕立会谴责暴力,传达正面讯息--文汇报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
香港立法会保安事务委员会特别会议昨日通过谴责暴力动议.立法会今次超越党派歧见,绝大多数议员支持和通过谴责暴力动议,向社会传达了尊重法治、绝不容忍暴力的正面讯息,不仅表达了绝大多数港人的心声,也维护了香港的核心价值,有助修补立法会过往容忍暴力的不良形象.香港的主流价值,是理性、持平、温和、自由及进步.香港作为活跃的公民社会,港人既了解自己所求的是什麽,亦能以理性温和手法表达诉求,这种公民意识正是香港社会稳定的基石.港人一直奉行和平表达意见的方式,暴力文化不为港人所接受,应该受到谴责.
9月1日有示威人士暴力冲击替补机制谘询大会,直接损害香港社会治安秩序与理性和平的核心价值,激起社会公愤.社会各界予以严厉谴责,抨击"暴民政治"危害和剥夺他人安全与权利.香港四个公务员工会"罕见地"发表联合声明,批评"部分人士及团体"以"暴力自由、强权民主"的违法行径,肆意冲击值勤的公务员,侮辱制定政策的官员,破坏社会秩序.社会各界并支持警方继续维护市民的人权及香港社会的秩序.
9月1日冲击公众谘询论坛的暴力行为,也与立法会密切相关.社民连议员梁国雄在带头作出破门叉颈的冲击行为後,反而对外宣称"被人打",说自己与蒙面暴徒"不认识",这是侮辱市民智慧.立法会为维护自身形象和约束议员的违法行为,理应对梁国雄作出谴责乃至惩处.公民党议员吴霭仪以"一切都是政府的错"为由,纵容及包庇暴力行为,也须受到谴责.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。