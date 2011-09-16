〔港报社评〕立会谴责暴力,传达正面讯息--文汇报9月16日

香港立法会保安事务委员会特别会议昨日通过谴责暴力动议.立法会今次超越党派歧见,绝大多数议员支持和通过谴责暴力动议,向社会传达了尊重法治、绝不容忍暴力的正面讯息,不仅表达了绝大多数港人的心声,也维护了香港的核心价值,有助修补立法会过往容忍暴力的不良形象.香港的主流价值,是理性、持平、温和、自由及进步.香港作为活跃的公民社会,港人既了解自己所求的是什麽,亦能以理性温和手法表达诉求,这种公民意识正是香港社会稳定的基石.港人一直奉行和平表达意见的方式,暴力文化不为港人所接受,应该受到谴责.

9月1日有示威人士暴力冲击替补机制谘询大会,直接损害香港社会治安秩序与理性和平的核心价值,激起社会公愤.社会各界予以严厉谴责,抨击"暴民政治"危害和剥夺他人安全与权利.香港四个公务员工会"罕见地"发表联合声明,批评"部分人士及团体"以"暴力自由、强权民主"的违法行径,肆意冲击值勤的公务员,侮辱制定政策的官员,破坏社会秩序.社会各界并支持警方继续维护市民的人权及香港社会的秩序.

9月1日冲击公众谘询论坛的暴力行为,也与立法会密切相关.社民连议员梁国雄在带头作出破门叉颈的冲击行为後,反而对外宣称"被人打",说自己与蒙面暴徒"不认识",这是侮辱市民智慧.立法会为维护自身形象和约束议员的违法行为,理应对梁国雄作出谴责乃至惩处.公民党议员吴霭仪以"一切都是政府的错"为由,纵容及包庇暴力行为,也须受到谴责.