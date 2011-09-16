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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升1.9%,新鸿基地产大涨

　路透香港9月16日电---香港股市周五高开,新鸿基地产(0016.HK)延续涨势,继续从本周稍早所及逾两年低点处的反弹之势.

恒生指数.HSI开盘涨1.9%报19,545.5点.恒生国企指数.HSCE开高2.06%报10,258.38.点.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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