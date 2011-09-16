〔香港热股〕思捷环球早盘再泻20%至近九年新低,年度业绩逊预期

路透香港9月16日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周五早盘大跌两成,至近九年新低.公司稍早公告,因剥离美国、加拿大市场等重组成本,2010/11年度净利大减98%.

本地时间上午9:45时,思捷跌幅进一步扩大至逾19.63%,报12.12港元,盘中最低至12港元;港股恒生指数.HSI则升逾2%.

思捷环球(0330.HK)周四已狂跌17.6%,因缴出远比预期为差的年度净利成绩单,股价重挫至逾八年低点.分析师指出,正值欧洲消费信心低迷之际,以欧洲市场为主的思捷前景仍不明朗,股价乌云仍未散.[ID:nCT0399300](完)