〔香港热股〕思捷环球早盘再泻20%至近九年新低,年度业绩逊预期

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港9月16日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周五早盘大跌两成,至近九年新低.公司稍早公告,因剥离美国、加拿大市场等重组成本,2010/11年度净利大减98%.
本地时间上午9:45时,思捷跌幅进一步扩大至逾19.63%,报12.12港元,盘中最低至12港元;港股恒生指数.HSI则升逾2%.
思捷环球(0330.HK)周四已狂跌17.6%,因缴出远比预期为差的年度净利成绩单,股价重挫至逾八年低点.分析师指出,正值欧洲消费信心低迷之际,以欧洲市场为主的思捷前景仍不明朗,股价乌云仍未散.[ID:nCT0399300](完)
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类