〔香港热股〕思捷环球收挫近两成,景气不佳下变身计划难获认同(更新版2)

(更新收盘价及新增细节)

* 思捷连续第二天狂跌至九年低点

* 两天来重挫约36%,创11年来首见

* 重组成本及外在环境不佳,令分析师降等

路透香港9月16日电---以市值计亚洲第六大衣履配件零售商--思捷环球(0330.HK)周五连续第二日以重挫收市.未来一两年思捷预料将处于"变身"的阵痛期,令股票遭到无情抛售,盘中一度大跌23.6%.

思捷周四公告通膨成本以及大规模关店所衍生的拨备,令年度获利大减98%,而公司矢志要在四年内以180亿港元重塑品牌,分析师大多赞同思捷重新出发的作法,然而,未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.

"重组以及转型需要三到四年的时间来完成,这仍然是一条漫长且艰苦的路."大华继显分析师Steven Leung指出.

由于品牌吸引力不再,原材料等成本上升,这家以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商2010/11年在欧美等市场销售情况不理想,全年净利仅达7,900万港元,按年大减98%.公司并决定退出撤出西班牙、丹麦及瑞典等区零售业务,关闭美国及加拿大93家直接管理零售店铺,并考虑出售北美区业务.

重组的代价除了因关店作出的拨备侵蚀获利,公司表示,2011/12财年营业额将因此而按年减少3-5%,营运利润率也将由10/11年度的9.2%大降至1-2%.不过公司则承诺至2014/15财年的营运利润率将会回到15%.[ID:nCH0078667]

三星证券在研究报告中指出,在外在景气环境脆弱的此时,思捷计划提高重塑品牌的投资,"判断公司获利是否能在2013年获得较强劲的回升仍为时尚早,特别是在欧洲经济成长十分迟缓下."

三星证券将思捷评级由"买进"调降两级至"卖出",目标价由45港元大砍至11.51港元.

继昨日大跌17.6%後,思捷股价持续狂泻,盘中一度大跌23.6%至11.52港元,创下2002年10月9日11.37港元以来最低.终场略自低点拉回报12.22港元,跌18.97%,跌幅在港股中排名前列.两天累计跌幅将近四成,为11年以来最大.

思捷今年迄今已大跌近70%.

**寻找品牌灵魂**

这家在美国成立的品牌,在香港商人邢李(火原)手中获得更多瞩目,邢李(火原)为创办人之一,并在公司担任主席直到2006年转任非执行董事.其明星太太林青霞,更让这个品牌获得两岸三地消费者的注意.然而,近年平价时装品牌崛起,在激烈的竞争下,思捷品牌光芒渐失.

思捷集团行政总裁Ronald van der Vis在新闻稿中自承,思捷品牌"在过去数年失去灵魂,品牌优良传承被忽略,顾客凝聚力流失."

他在昨日的业绩记者会上表示,思捷已开始"变身(transformation)"计划,除了关闭经营不佳的店铺及市场外,未来四年也将投资逾180亿港元在塑造品牌上.其中70亿港元作长远投资(资本开支)及115亿港元用于业务营运(营运开支).

"我们的目标很清楚,将是把Esprit重新塑造成拥有形象鲜明及个人风格的时尚品牌."2009年底被任命为集团行政总裁的Ronald van der Vis说.

然而,分析师对于公司的的中期业绩展望,以及重塑品牌的花费感到不安.思捷新的品牌代言人是现年31岁的巴西籍吉赛儿(Gisele Bundchen)--全球收入最高的超级名模之一.

投行瑞信的报告称,将思捷的投资评级由"中性"降至"落後大市",更大幅削减该股目标价,由25.15港元降至9.65港元,因预期未来两年盈利表现将会受经济下滑以及重塑品牌形象带来额外营运开支的不利影响.该行将思捷未来两个财年的净利预测削减80-87%,分别至4.62亿港元及8.87亿港元.

报告并指出,若扣除一次性的开支,思捷去年度核心盈利按年跌30%至23.52亿港元,仍较瑞信预测低18%,"令人更加失望的是,思捷不派发末期股息,这反映出其状况比起市场甚至管理层本身预期为差."

另一家投行瑞银亦将思捷的投资评级由"买入"降至"沽售",目标价由40港元削至14.7港元.摩根士丹利亦将思捷从"增持"降至"持股观望",目标价由26.6港元降至14港元.

Esprit产品包含,衣服、鞋履、配件至家用品.其竞争对手包括:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及 以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等竞争(完)

--记者 黄运涛/雷美珍/李珊珊; 审校 杨淑祯

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