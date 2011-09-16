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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:58 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第七周资金流出,为13亿美元--花旗

路透香港9月16日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第七周录得资金流出,为13亿美元.

报告称,从历史上看,新兴市场股票基金的资金流出平均持续6-8周.环球新兴市场、亚洲除日本外和拉美基金均录得与上周差不多的资金流出,分别为1.85亿美元、6.51亿美元和6,800万美元;但CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)的流出有所恶化,较上周几乎翻番至4.28亿美元.

报告并称,资金流出扩展至非ETF基金.资金流出在ETF和积极管理的非ETF基金中几乎相当.挥之不去的欧债危机很可能令投资者担心其对全球经济和股市的拖累.

此外,在亚洲除日本地区,中国、韩国、印度和台湾是资金流出的重灾区.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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